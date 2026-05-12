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El diseño español llega a la World Design Capital Frankfurt
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El diseño español llega a la World Design Capital Frankfurt

martes 12 de mayo de 2026, 09:45h

España participa en la World Design Capital Frankfurt RheinMain 2026 con el Spanish Design Pavilion, un espacio concebido para el intercambio cultural, la creatividad y el diseño contemporáneo.

Ubicado en el jardín del Instituto Cervantes de Frankfurt, el pabellón acogerá entre abril y octubre de 2026 exposiciones, conciertos, encuentros y actividades públicas vinculadas al diseño, la arquitectura y la innovación.

La instalación principal, DRAC, creada por José Ramón Tramoyeres y Manolo García, se inspira en el universo arquitectónico de Antoni Gaudí y reinterpreta su legado en el centenario de su fallecimiento.

El proyecto apuesta además por la sostenibilidad mediante una arquitectura reversible y materiales reutilizables.

Con un espectacular pabellón de diseño, España presenta su contribución internacional a la Capital Mundial del Diseño Frankfurt Rhein-Main 2026. La instalación transitable "DRAC" en el jardín del Instituto Cervantes de Fráncfort encarna de mayo a octubre el legado arquitectónico de Antoni Gaudí y, con ello, la fuerza innovadora creativa del país.

DRAC

gaudí y el espacio de resonancia urbana

En el marco de la Capital Mundial del Diseño Frankfurt Rhein-Main 2026, ICEX y el Instituto Cervantes presentan un destacado arquitectónico: del 30 de abril al 30 de octubre de 2026 se podrá ver en el jardín del Instituto la escultura transitable «DRAC Gaudí».

El pabellón de 150 m² de José Ramón Tramoyeres y Manolo García es un homenaje a Antoni Gaudí, cuyo 100.º aniversario de fallecimiento se celebra en 2026. La forma orgánica de la instalación cita el famoso lagarto del Parc Güell en Barcelona.

Sostenibilidad en el foco: El sistema modular de construcción ligera hecho de cerámica española, madera y textiles no deja huellas constructivas y está diseñado para múltiples ciclos de vida, de manera que puede ser reconstruido en otro lugar. Una exposición acompañante en el vestíbulo documenta la creación del proyecto.

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