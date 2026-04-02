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Twinset lanza su campaña Verano 2026 inspirada en la región italiana de Puglia
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Twinset lanza su campaña Verano 2026 inspirada en la región italiana de Puglia

La firma italiana Twinset Milano presenta su campaña para el verano 2026, una invitación a detener el ritmo y reconectar con lo esencial bajo el concepto “Unplugged Summer”. Firmada por el fotógrafo Paolo Zerbini y ambientada en la luminosa región de Puglia, la campaña captura la belleza de lo cotidiano entre palacios históricos, el puerto y la costa de Monopoli.

En este escenario mediterráneo donde la vida transcurre sin prisas, cada instante cobra valor: las risas se alargan, los gestos más simples adquieren significado y los momentos se transforman en recuerdos imborrables.

Tres escenarios, una misma esencia

La narrativa visual se articula en torno a tres espacios que reflejan distintas formas de reconexión: una casa de verano concebida como refugio íntimo, una plaza que se convierte en punto de encuentro espontáneo y la orilla del mar, donde el tiempo parece suspendido.

Bajo la luz suave del verano, las prendas revelan la esencia de Twinset: calidad, ligereza y un cuidado artesanal que se percibe en cada detalle. El crochet de algodón, los vestidos de muselina y lino con encajes e incrustaciones, o las siluetas inspiradas en la estética marinière conviven con sutiles influencias bohemias.

Artesanía, ligereza y espíritu mediterráneo

La colección apuesta por piezas que evocan la naturalidad del verano: vestidos de punto con hilos de lurex confeccionados en el atelier de Carpi, conjuntos de lino a medida, crepé con estampados florales y tejidos de ramio. Los motivos de cerezas, bordadas o estampadas, emergen como símbolo de una estación luminosa y despreocupada.

A través de la mirada de Paolo Zerbini, la campaña redefine la pausa no como una interrupción, sino como un lujo contemporáneo: un tiempo para desacelerar, crear recuerdos y reconectar con uno mismo.

El lujo de parar

En un mundo marcado por la inmediatez, Twinset reivindica el valor de detenerse. Un verano en el que el sol, el viento y el mar moldean una historia espontánea y atemporal, donde desconectar se convierte, precisamente, en la forma más auténtica de volver a conectar.

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