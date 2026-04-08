BIRKENSTOCK reinterpreta sus clásicos y avanza en el calzado cerrado

BIRKENSTOCK amplía su legado con UTTI LACE & ICONS, una nueva campaña que conecta sus modelos más icónicos con una propuesta contemporánea dentro del calzado cerrado. La firma alemana, reconocida mundialmente por sus sandalias y zuecos, da un paso más en su evolución al consolidar esta categoría sin renunciar a su esencia: la funcionalidad de su emblemática plantilla.

Durante décadas, modelos como ARIZONA y BOSTON han definido el ADN de la marca, trascendiendo la moda para convertirse en auténticos iconos culturales. Ahora, BIRKENSTOCK los pone en diálogo directo con los UTTI LACE, un diseño inspirado en el mocasín que representa la nueva generación de calzado cerrado de la firma.

El nexo entre todos ellos sigue siendo el mismo desde hace más de un siglo: la plantilla desarrollada por Konrad Birkenstock, concebida para favorecer una pisada natural y un confort duradero. Este principio continúa guiando la expansión de la marca, que ya supera los 700 modelos y mantiene una evolución constante sin perder coherencia.

Diseño contemporáneo con ADN funcional

La incursión en el calzado cerrado responde a una visión estratégica con vocación de futuro. BIRKENSTOCK traslada su saber hacer a nuevos diseños que combinan influencias estéticas —como el brutalismo— con materiales premium y una cuidada precisión artesanal.

Lanzados en 2024 como evolución de los UTTI sin cordones, los UTTI LACE se han consolidado como uno de los modelos más destacados de esta categoría. Su silueta estilizada, inspirada en los mocasines clásicos, se adapta al contexto urbano actual con una reinterpretación en ante de alta calidad, costuras visibles y cordones discretos que refuerzan su carácter minimalista.

Además, incorporan una ligera suela de goma que mejora la flexibilidad y la tracción, mientras que su estructura envolvente se adapta al pie como una segunda piel.

En su interior, la plantilla multicapa Deep Blue Footbed garantiza una distribución equilibrada del peso, reduce la presión y favorece el movimiento natural del pie. A ello se suma un forro de microfibra transpirable que optimiza la ventilación, reforzando la experiencia de confort característica de la marca.

Para la temporada primavera/verano 2026, los UTTI LACE se presentan en nuevas tonalidades —New Navy, Pink Clay y Cork Brown— que amplían su versatilidad estética.

Iconos frente a innovación

La campaña UTTI LACE & ICONS propone un diálogo visual entre pasado y presente. A través de una puesta en escena dinámica, los modelos más emblemáticos de BIRKENSTOCK —ARIZONA y BOSTON— se encuentran con los UTTI LACE, subrayando la continuidad de valores como la calidad, la funcionalidad y el diseño atemporal.

Con un enfoque lúdico y contemporáneo, la campaña destaca la versatilidad de sus propuestas en diferentes estilos y colores, reafirmando su carácter unisex y su capacidad de adaptación a distintos contextos.

Así, BIRKENSTOCK no solo reivindica su herencia, sino que proyecta su futuro: un equilibrio entre tradición e innovación donde el confort sigue siendo el verdadero protagonista.