Magui Mira preside los Premios Talía 2026

lunes 18 de mayo de 2026 , 14:00h

La actriz y directora Magüi Mira este año preside por primera vez la gala de los Premios Talía, cuya cuarta edición se celebrará el próximo lunes 18 de mayo en los Teatros del Canal.

La ceremonia será retransmitida por La 2 de TVE y RTVE Play.

Los Premios Talía nacieron en 2023 impulsados por la Academia de las Artes Escénicas de España con la intención de convertirse en una gran celebración anual del teatro, la danza, el circo, la lírica y el conjunto de las artes escénicas españolas, algo parecido a lo que los Goya representan para el cine.

Sobre la gala de este año, Magüi Mira, como actual presidenta de la Academia, en sustitución de Cayetana Guillén Cuervo, ha explicado que quiere que tenga un tono “emocional, cercano y celebratorio”, poniendo el foco en quienes sostienen el teatro desde dentro: intérpretes, autores, técnicos, directores y compañías. También afirma que la ceremonia buscará reivindicar el valor humano y cultural de las artes escénicas y servir como punto de encuentro del sector y que aunque promete que la gala va a sr diferente a años anteriores, el espíritu seguirá siendo el mismo para que no se pierda su esencia.

Magüi ha insistido mucho en una idea: la necesidad de crear lo que ella llama “vida académica”. En declaraciones recogidas por la Academia, explicó que desean construir una institución activa y participativa, apoyada tanto por profesionales como por instituciones culturales. Una de sus frases más destacadas ha sido:

“Deseamos crear Vida Académica”.

Y añadió que la Academia “se ha levantado con el esfuerzo y la energía de todos”.

En un encuentro que ha tenido lugar ante un pequeño número de periodistas, entre los que se encontraba INOUT VIAJES, Magüi Mira ha defendido especialmente el papel de las artes escénicas como herramienta de pensamiento crítico, emoción y cohesión social. Ha subrayado que el teatro “no es un lujo”, sino una necesidad cultural y humana, y que en tiempos de incertidumbre las artes escénicas ayudan a comprender mejor la realidad y a mantener viva la sensibilidad colectiva. También hay que destacar su intención de dar mayor visibilidad a todas las disciplinas escénicas y fortalecer la conexión entre generaciones de artistas.

Otro de los aspectos importantes de esta edición es el reconocimiento a figuras históricas de la escena española. Entre los galardones especiales ya anunciados destaca el Premio Talía de Honor para María Galiana, reconocida por toda su trayectoria artística.

En cuanto a Magüi Mira, su elección como presidenta de la Academia supone también un reconocimiento a una carrera larguísima y muy respetada como actriz, directora y creadora teatral. Ha sido una figura fundamental de la escena española desde los años setenta y posee, entre otros reconocimientos, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.