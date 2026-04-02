El veneno del teatro en el Teatro Fernán Gómez de Madrid

jueves 02 de abril de 2026 , 08:00h

El Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa acoge, del 9 de abril al 3 de mayo, la obra El veneno del teatro, de Rodolf Sirera, con dirección y adaptación de Robert Torres. José María Rodríguez Méndez ha realizado la versión en castellano para su estreno en Madrid, versión que se podrá ver en la Sala Jardiel Poncela de este teatro.

Silvia Maya y Marta Sangú forman el elenco de El veneno del teatro, un título que sugiere una exploración profunda y a menudo peligrosa de los aspectos internos y ocultos del teatro.

La obra de Rodolf Sirera aborda el tema principal del trabajo actoral y la aparente falta de sinceridad en nuestra vida diaria. Reflexiona sobre la naturaleza de la actuación tanto en los escenarios como en la vida cotidiana, que se adapta y cambia según el público de cada momento.

La sinopsis de esta obra nos lleva a París: una marquesa de aficiones extravagantes invita a Gabrielle de Beaumont, una actriz de moda, a visitarla en su palacio. Allí recibirá el encargo de interpretar una pieza teatral sobre la muerte de Sócrates, escrita por la propia marquesa, lo que desencadenará una serie de extrañas situaciones y reflexiones sobre la naturaleza del arte y la actuación. La actriz comprobará pronto que todo es una trampa para someterla a un experimento mortal: la autenticidad de la verdad.