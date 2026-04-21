Vargas Llosa homenajeado en el Instituto Cervantes un año después de su muerte

martes 21 de abril de 2026 , 09:00h

«Ayudó a entender una época»

El Instituto Cervantes rindió homenaje el pasado viernes 17 de abril a la figura del escritor Mario Vargas Llosa (Arequipa,1936 – Lima, 2025) cuando se cumple el primer año de su fallecimiento, con la presentación en Madrid del Diccionario Mario Vargas Llosa. Habitó las palabras —que va por su segunda reimpresión—, una obra que reúne un centenar de voces que convocan el universo literario del premio Nobel a través de las palabras que más le definían.



En el acto ha participado el director del Cervantes, Luis García Montero. Además, durante la presentación, varios de los participantes del diccionario han intervenido para presentar y leer las entradas en las que han colaborado, entre ellos el escritor Carlos Granés; el escritor Juan Gabriel Vásquez; la escritora Rosa Montero y el crítico de arte y exdirector del Cervantes, Juan Manuel Bonet.

García Montero ha celebrado este acto para recordar a un autor «decisivo, uno de los grandes, y gran intelectual que ayudó a entender una época». «No queríamos que esta fecha pasara como simple referencia, sino como acto de lectura y admiración, que es la mejor manera de tener siempre cerca a una persona como Mario Vargas Llosa», ha remarcado.



El director del Cervantes ha recordado que este diccionario ya se presentó en el marco del X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) en un acto en el que estuvo presente la hija del escritor, Morgana Vargas Llosa, quien también estará en un acto de presentación de la obra en la próxima Feria del Libro de Buenos Aires.

«Hoy damos continuidad y agradecimiento por el legado de Vargas Llosa con este diccionario de cien autores que han construido este proyecto, un recorrido por la obra literaria del escritor, a través de las palabras más significativas que la sostienen».

Un centenar de autores

El Diccionario Mario Vargas Llosa. Habitó las palabras es un recorrido de la A a la Z por el universo literario y geográfico del premio Nobel peruano. En el acto, diversos participantes han recordado la conexión de sus palabras con el autor de obras como Conversación en La Catedral o La ciudad y los perros.

Este diccionario, editado por el Cervantes en su colección Los galeotes, reúne un centenar de voces que recorren todas las letras del diccionario, confiadas a un centenar de «escribidores» —familiares, amigos, narradores, filósofos, cineastas, poetas, profesores, lectores— que evocan los libros y la vida de Mario Vargas Llosa.

Así, el también premio Cervantes Sergio Ramírez ha explicado que eligió la palabra ‘caucho’ que, «aunque no es significativa a priori, es esencial para entender la aproximación de Vargas Llosa como verdadero escritor realista que fue a las realidades de América Latina».

El ‘Amor’ de Vargas Llosa

El ensayista Carlos Granés, encargado del epílogo del acto y de la entrada ‘Yo’ del diccionario, ha celebrado la elección del título de esta obra. «Así como quien habita un hogar toda su vida va dejando huellas en los sillones, quien habita el lenguaje y las palabras con recurrencia los va amoldando a su sensibilidad y necesidades expresivas», ha indicado.

Además de sus grandes títulos como La Casa Verde, La guerra del fin del mundo, La Fiesta del Chivo o Tiempos recios, en este ‘diccionario’ también se hace alusión a sus ensayos, crónicas, y reflexiones intelectuales y políticas, todo ello a través de la elección de determinadas palabras.

Por ejemplo, en la letra E, el director del Cervantes ha escogido la palabra ‘Espectáculo’, recordando un libro que cita «con frecuencia», el ensayo La civilización del espectáculo, recordando que es una obra que «estudia un tiempo en el que el cómico es el rey».

La escritora Rosa Montero ha optado por el ‘Amor’, porque Vargas Llosa era «un hombre esencialmente enamorado». «Casi una llama, porque era un apasionado por todo, porque tenía una curiosidad universal y también amaba el amor», ha destacado.

El ingreso en la Pléiade

Su editor en Francia, Gustavo Guerrero, ha optado precisamente por el nombre de ese país, para desvelar que él fue uno de los impulsores para lograr el reconocimiento de entrar en la Pléiade, la colección que reúne el canon de la literatura universal a través de antologías. «Nadie ha llevado tan lejos la relación entre la cultura hispana y la francesa», ha destacado.

Mientras Juan Manuel Bonet ha remarcado la relación con la ‘Pintura’ del escritor a través de tres artistas (Fernando Szyszlo, George Grosz y César moro), otros autores como Juan Gabriel Vásquez han optado por ‘Dictadura’, una palabra que le ha «acompañado siempre y con la que ha hablado de la distorsión en las relaciones sociales».

Juan Carlos Méndez Gúedez, con la palabra ‘Universidad’; Juan Cruz con ‘Prensa’; Jordi Gracia con ‘Quijote’; Alonso Ruiz-Rosas con ‘Arequipa’; Aurora Egido con ‘Góngora’; Aroa Moreno con ‘Búsqueda’; Pilar Reyes con ‘Obra’ o Marta Rivera de la Cruz con ‘Madrid’ son otros de los participantes en este acto homenaje.