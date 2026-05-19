TAP Air Portugal refuerza la flexibilidad y comodidad en la gestión de reservas

martes 19 de mayo de 2026 , 10:30h

TAP Air Portugal anuncia la eliminación de las tasas por cambio en todos los billetes emitidos entre el 15 de mayo y el 15 de junio de 2026, permitiendo a los clientes reservar vuelos y adaptar sus planes de viaje con mayor flexibilidad.

La medida se aplica a todos los mercados en los que opera la aerolínea y cubre viajes con salida prevista dentro del periodo de validez original del billete, ofreciendo a los clientes un extra de confianza a la hora de planificar sus viajes.

Esta iniciativa refuerza el compromiso de TAP de situar la comodidad y la confianza del cliente en el centro de la experiencia de viaje, ayudando a quienes desean reservar vacaciones, escapadas de fin de semana o viajes de negocios sin preocupaciones de última hora.

La modificación de la reserva deberá realizarse dentro del periodo de validez original del billete y completarse hasta siete días antes de la salida del vuelo de ida. La exención se aplica exclusivamente a la tasa de cambio. En caso de que la clase de reserva original no esté disponible, el billete será reemitido con el correspondiente ajuste de tarifa y tasas.