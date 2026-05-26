Los viajeros aceptan la IA como apoyo, pero rechazan que gestione por completo sus reservas

martes 26 de mayo de 2026 , 09:45h

La inteligencia artificial gana terreno en el sector turístico, aunque los viajeros europeos todavía prefieren mantener el control humano en momentos clave de la experiencia de viaje. Así lo refleja una encuesta encargada por a&o Hostels, que analiza el nivel de aceptación de la IA aplicada a los procesos de búsqueda y reserva hotelera.

El estudio, realizado por la consultora YouGov entre más de 14.000 personas de doce países europeos, muestra que la mayoría de los usuarios valora positivamente la inteligencia artificial como herramienta de apoyo, especialmente para comparar opciones, recibir recomendaciones personalizadas o agilizar procesos. Sin embargo, existe todavía una clara reticencia hacia los sistemas completamente automatizados.

Según los resultados, alrededor del 56 % de los encuestados considera útil la IA para realizar comparaciones y sugerencias durante la planificación del viaje, mientras que el 52 % destaca el ahorro de tiempo como una de sus principales ventajas. No obstante, el 59 % asegura que no se siente cómodo con procesos de reserva totalmente gestionados por inteligencia artificial, lo que evidencia la necesidad de mantener una combinación equilibrada entre tecnología y atención humana.

Para a&o Hostels, estos datos refuerzan una estrategia centrada en el uso de la IA como soporte y no como sustitución completa del contacto humano. Phillip Winter, Chief Marketing Officer de la compañía, defiende un modelo basado en la colaboración entre personas y tecnología: “Nuestro objetivo es aportar valor añadido mediante herramientas de asistencia que hagan la experiencia más eficiente y sencilla para el huésped”.

IA para agilizar procesos y personalizar la experiencia

La cadena ya aplica soluciones basadas en inteligencia artificial en diferentes áreas de su operativa. Entre ellas destacan los asistentes virtuales para atención al cliente, sistemas conversacionales que acompañan al usuario durante la reserva o herramientas capaces de generar contenidos personalizados según el perfil del viajero.

La compañía también trabaja en la optimización de sus contenidos digitales para grandes modelos de lenguaje (LLM), una tendencia cada vez más presente en la industria turística y hotelera. El objetivo es mejorar la capacidad de respuesta, ofrecer información más adaptada a cada usuario y agilizar la búsqueda de alojamiento.

En el proceso de reserva, la IA se utiliza como apoyo mediante chatbots e interfaces conversacionales que responden preguntas en tiempo real y facilitan recomendaciones dinámicas basadas en precios, disponibilidad o preferencias del cliente.

Además de la atención al huésped, la inteligencia artificial también se aplica en áreas operativas. La empresa ya utiliza robots automatizados para tareas de limpieza en espacios de alta afluencia, buscando optimizar recursos y reducir tareas repetitivas.

Más información para aumentar la confianza

Uno de los aspectos más relevantes de la encuesta es el elevado número de respuestas indecisas o neutrales ante determinadas cuestiones relacionadas con la IA. Según los responsables del estudio, este dato refleja que todavía existe cierto desconocimiento sobre el funcionamiento real de estas tecnologías y su impacto en la experiencia del usuario.

Por ello, desde a&o Hostels consideran fundamental reforzar la transparencia y la información para aumentar la confianza de los viajeros. La compañía defiende que la aceptación de la inteligencia artificial crecerá a medida que los usuarios comprendan mejor cómo puede facilitar procesos sin eliminar el componente humano.

La encuesta confirma así una tendencia cada vez más visible en el sector turístico: los viajeros valoran la rapidez y personalización que aporta la IA, pero siguen priorizando la supervisión humana cuando se trata de decisiones importantes relacionadas con sus viajes.