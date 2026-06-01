lunes 01 de junio de 2026 , 09:15h

LOALTO, EL PAISAJE HABITADO

LoAlto ha obtenido recientemente dos medallas de oro en Grenaches du Monde 2026, el concurso internacional dedicado a la garnacha. Los vinos premiados han sido LoAlto Garnacha 2024 y LoAlto Parcela El Guindal 2024, ambos elaborados por la bodega valenciana centrada en vinos de mínima intervención.

Lo dicho en LoAlto para llegar a lo más alto…

INOUT VIAJES ha tenido la suerte de formar parte de un grupo de periodistas que han visitado la finca LoAlto, en Venta del Moro, para conocer de primera mano su filosofía, recorrer los viñedos y descubrir cómo nace cada uno de sus vinos.

Una experiencia para entender el proyecto desde dentro, pisando el terreno y viendo cómo paisaje, viña y bodega forman parte de un mismo ecosistema.

LoAlto es una finca vitivinícola situada en una colina —de ahí su nombre— dentro de la comarca Requena-Utiel.

La bodega, fundada en 1976 y adquirida en 2017 por Bodegas Murviedro (Grupo Schenk), trabaja actualmente bajo una filosofía ecológica y de mínima intervención.

La finca cuenta con 60 hectáreas de viñedo, 30 de almendros y otras 60 de masa forestal mediterránea, creando un entorno natural único donde la biodiversidad forma parte esencial del viñedo.

HISTORIA

Casa LoAlto se sitúa a 750 metros de altitud, rodeada de viñas y pequeñas colinas que aportan personalidad propia a cada parcela. El proyecto se ha consolidado como una de las propuestas más interesantes de la zona gracias a una viticultura respetuosa y muy ligada al territorio y se articula en un paisaje vitivinícola único de 150 hectáreas, donde conviven: viñedos, almendros y una amplia gama forestal mediterránea. Un ecosistema vivo donde cultivo y naturaleza coexisten de forma integrada.

VIÑA, CLIMA Y SUELO

Durante la visita recorrimos distintas parcelas para conocer cómo trabajan el viñedo y entender la importancia del entorno. El clima continental con influencia mediterránea, junto a los suelos arcillo-calcáreos, favorecen vinos frescos, equilibrados y con buena capacidad de guarda.

El milagro del Mediterráneo expresa y curte toda su identidad en las uvas obtenidas.

En LoAlto apuestan por un cultivo ecológico, evitando productos químicos y trabajando con abonos orgánicos y preparados biodinámicos para mantener la vida y biodiversidad del suelo.

FILOSOFÍA

La idea de LoAlto es sencilla: que cada vino refleje fielmente el paisaje del que procede. Por eso trabajan con mínima intervención tanto en el campo como en bodega, buscando preservar la personalidad de cada parcela y la esencia mediterránea de sus vinos.

VISITA Y ENOTURISMO

La experiencia comenzó recorriendo la finca y los viñedos, desde donde se disfruta de unas vistas privilegiadas del entorno. Después visitamos la bodega para conocer el proceso de elaboración y envejecimiento de sus vinos, terminando con una cata donde pudimos comprobar cómo el carácter del paisaje se traslada a la copa.

EL ENÓLOGO

Al frente del proyecto está Juanjo Muñoz, enólogo de LoAlto y Bodegas Murviedro. Apasionado del viñedo y defensor de una viticultura sostenible, cuenta además con experiencia internacional en regiones como Burdeos, Australia y Chile.

LOS VINOS

LOALTO GARNACHA

Un vino elaborado con Garnacha procedente de suelos arcillo-calcáreos y criado en depósitos de cemento. Destaca por su perfil fresco y elegante, con notas de fruta roja, hierbas mediterráneas y taninos finos.

LOALTO BOBAL

100% Bobal vendimiada a mano y envejecida en fudres de roble francés. Un vino jugoso y afrutado, con aromas de fruta roja y negra y un final fresco y equilibrado.

LOALTO TARDANA

Elaborado con la variedad autóctona Tardana, fermentado con levaduras propias y criado sobre lías. Muy fresco y aromático, con notas florales, fruta blanca y hierbas mediterráneas.

LOALTO PARCELA LOS ÁLAMOS

Garnacha Blanca procedente de una de las parcelas más altas de la finca. Un blanco vibrante, fresco y muy mediterráneo, con recuerdos cítricos y de monte bajo.

LOALTO PARCELA EL GUINDAL

Vino procedente de viñas de más de 40 años cultivadas sobre suelos arcillosos. Elegante y mineral, con notas de fruta negra, hierbas aromáticas y una boca sedosa.

LOALTO EXCEPCIONAL

El vino más singular de la casa. Elaborado con cepas viejas de Bobal de más de 80 años, ofrece profundidad, frescura y complejidad, combinando potencia y elegancia con una marcada personalidad de origen.

ENDEFINITIVA…

… la visita a LoAlto permitió descubrir mucho más que una bodega.

Fue una inmersión en un proyecto donde paisaje, sostenibilidad y respeto por la tierra marcan cada paso, desde el trabajo en el viñedo hasta la elaboración final de los vinos.

Una forma de entender el vino muy ligada al territorio y al Mediterráneo, donde cada botella busca transmitir la identidad de este singular paraje de Requena-Utiel.