Madrid celebra unas grandes verbenas para buscar a la folclórica del siglo XXI

lunes 01 de junio de 2026 , 08:00h

Actualizado el: 31/05/2026 23:11h

La Juan Gallery presenta La folclórica del siglo XXI, un certamen que invita a reinterpretar la tradición de la canción popular desde el presente, con una original propuesta que busca encontrar a la persona que mejor encarne a ‘la folclórica’, esa figura tan patria y singular que hoy en día ha quedado relegada al recuerdo.

El concurso arrancará el 26 de junio a las 20 h en la plaza del Cine de Verano de la Bombilla de Madrid con una gran verbena contemporánea que será gratuita y abierta a todo tipo de públicos, y que tendrá como maestra de ceremonias a la conocida artista Rosalinda Galán.

Después se celebrarán otras verbenas en Alcalá de Henares (3 de julio) y Valdemorillo (8 de julio). El 16 de julio el concurso volverá al Cine de Verano de la Bombilla para celebrar la gran final. El jurado del certamen estará compuesto por profesionales del mundo de la cultura,el arte y la comunicación como la periodista Valeria Vegas, el creador de contenido Orojondo o Lidia García, autora del pódcast y del libro ¡Ay, campaneras!

La selección de los concursantes se ha realizado con una convocatoria en las redes sociales de La Juan Gallery y en la web https://larevoltosa.es/folclorica-s-xxi a través de la que se ha elegido a seis finalistas. Estas finalistas participarán en las cuatro verbenas, en las que cada una defenderá su propuesta y se enfrentará a distintas pruebas. En cada cita, el jurado puntuará a las concursantes y esos puntos se irán acumulando a lo largo de todo el recorrido hasta la gran final. La ganadora será la artista que haya obtenido la mayor puntuación total sumando las cuatro galas y recibirá un premio de 2.000 €.

Con esta iniciativa, La Juan Gallery reivindica las plazas de toda la vida como un espacio de celebración compartida, un lugar para la reunión, para la charla, para la risa y -por qué no- para la canción. La folclórica del siglo XXI es ante todo una excusa para encontrarse, para convertir lo cotidiano en plan, y para volver a las conversaciones ‘de calle’, más allá de las pantallas.

Un piano, un pequeño escenario, sillas que se sacan a la calle y un público formado por gente de todas las edades serán los protagonistas de una acción cultural que anima a la participación ciudadana a la vez que recupera lo auténtico, las tradiciones y valores de siempre, desde una mirada contemporánea.

La folclórica del siglo XXI es un proyecto que nace con el mecenazgo cultural de La Revoltosa, marca tradicional española de gaseosa, sifón y refrescos, que busca visibilizar la cultura más auténtica, popular, honesta y genuina. Fiel a su origen madrileño, La Revoltosa apuesta por hacer patria desde lo cotidiano, poniendo en valor las costumbres, el carácter y las formas de vida que nos definen, sin artificios ni nostalgias vacías. Su compromiso pasa por rescatar y reinterpretar nuestras tradiciones desde una mirada actual, conectando generaciones y reivindicando lo nuestro con orgullo. Con una personalidad directa, atrevida y sin complejos, la marca se posiciona como impulsora de iniciativas que celebran lo castizo desde una perspectiva contemporánea, manteniéndose cercana a la gente y al pulso real de la calle, donde la cultura sigue viva.

Sobre La folclórica del siglo XXI

Las verbenas y las fiestas de barrio siempre han sido algo más que una mera celebración. Ya en la época de nuestros abuelos – y muchos antes- eran un espacio al aire libre en el que cabía de todo: vecinos y vecinas sentados “a la fresca”, niños corriendo entre las mesas, parejas de todo tipo bailando un pasodoble, una copla, una jota… y, en algún momento de la tarde, alguien que subía al escenario a cantar y transformaba el ambiente.

Son parte esencial de nuestra cultura popular. Y no se pueden entender sin otra de las figuras que más han marcado nuestras tradiciones y sociedad, una figura tremendamente patria y particular: la folclórica. No es solo una cantante, no es una vedette, no es una actriz. Es una mujer mitológica, poderosa, que es capaz de reunir a varias generaciones a través de la canción, y que hipnotiza solo con abrir la boca, solo con alzar la mirada. La folclórica es voz, presencia y carácter; alguien que convierte el espacio que habita en un lugar memorable.

Con el paso del tiempo, la folclórica se ha visto relegada al recuerdo de otras épocas. Pero una pregunta flota en el aire: si las verbenas siguen existiendo, si la canción popular sigue viva, ¿dónde están hoy las nuevas folclóricas?

De esta pregunta nace La folclórica del siglo XXI, un certamen que surge como una excusa irresistible para volver a la plaza con una acción viva, divertida y compartida. Durante varias semanas, y a través de una convocatoria abierta en redes, se seleccionará a un grupo de finalistas que propondrán su propia forma de habitarla: nuevas voces, nuevas maneras de cantar y nuevas lecturas del folclore.