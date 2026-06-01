KM Malta Airlines inaugura su nueva ruta directa entre Málaga y Malta

lunes 01 de junio de 2026 , 10:00h

KM Malta Airlines celebró el exitoso lanzamiento de su nuevo servicio directo entre Málaga y Malta, con el vuelo inaugural operando el miércoles 27 de mayo de 2026. La ocasión estuvo marcada por un evento especial de bienvenida organizado por el Aeropuerto Málaga-Costa del Sol para conmemorar la llegada y salida del primer vuelo regular de la aerolínea que conecta ambos destinos mediterráneos.

Al mismo tiempo, el Aeropuerto Internacional de Malta también dio la bienvenida a los pasajeros que llegan en el servicio inaugural Málaga–Malta, marcando otro hito importante en el fortalecimiento de la conectividad entre el sur de España y las islas maltesas.

La nueva ruta opera dos veces por semana, los miércoles y domingos, ofreciendo a los clientes conexiones directas convenientes entre el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol (AGP) y el Aeropuerto Internacional de Malta (MLA).

Situada en el corazón del Mediterráneo, Malta es famosa por su sol durante todo el año, aguas cristalinas y su rico patrimonio cultural. Las islas maltesas ofrecen a los visitantes una mezcla única de historia, ocio, gastronomía y un vibrante estilo de vida mediterráneo. Los viajeros pueden explorar La Valeta, la capital de Malta, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, pasear por las históricas calles de Medina, disfrutar de las pintorescas costas de Gozo y Comino, o disfrutar de la vibrante escena culinaria y nocturna de la isla.

Malta también es un destino popular para escapadas cortas en la ciudad, aprendizaje de inglés, vacaciones de buceo y turismo cultural, atrayendo visitantes durante todo el año gracias a su clima templado y la diversa oferta turística.

La introducción de Málaga refuerza aún más la red de KM Malta Airlines para el verano 2026, ofreciendo a los clientes una mayor variedad de opciones de viaje entre los principales destinos mediterráneos, al tiempo que continúa apoyando el turismo y la conectividad entre España y Malta.