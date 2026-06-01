Los cruceros fluviales crecen un 8% y refuerzan el turismo exclusivo en Europa

Los cruceros fluviales continúan consolidándose como una de las fórmulas de viaje con mayor crecimiento en Europa. Según datos del sector, este segmento registró un crecimiento del 8% en pasajeros según los últimos datos disponibles en un 2026 que encara la temporada estival con una demanda cada vez más orientada a experiencias exclusivas, personalizadas y de menor capacidad.

En este contexto, Icárion, operador de grandes viajes del Grupo World2Meet, ha registrado un incremento del 22% en la demanda de cruceros fluviales en el último año, con Alemania, Países Bajos, Francia y Bélgica como destinos más demandados por sus clientes, así como los cruceros navideños por el Rin con ruta por los mercadillos navideños. Este crecimiento refleja el interés de un perfil de viajero que busca descubrir Europa de una forma más pausada, combinando itinerarios culturales, gastronomía y experiencias locales con una mayor comodidad.

Los cruceros fluviales destacan por ofrecer una alternativa menos masificada frente a otros formatos de viaje, permitiendo acceder de forma directa al centro de las ciudades y recorrer algunos de los principales destinos europeos a través de sus grandes ríos. Esta propuesta conecta especialmente con viajeros que priorizan la calidad de la experiencia, la privacidad y un servicio más cuidado.

Para dar respuesta a esta tendencia, Icárion incorpora un nuevo barco boutique a la flota que navega las aguas de uno de los ríos más caudalosos de Europa, el River Crown. Hasta ahora, la compañía operaba en el Rin con un barco de unas 160 plazas. La nueva incorporación cuenta con una capacidad de 110, lo que permite reducir la densidad a bordo y ofrecer un ambiente más exclusivo, con espacios más amplios y una atención más personalizada frente a la media del mercado, situada en torno a los 150 pasajeros.

En palabras de Fernando Sánchez, director general de Icárion, “Los cruceros fluviales están ganando protagonismo porque responden a una forma de viajar por Europa más pausada, cómoda y experiencial, con especial interés por destinos como el Rin, el Danubio, Países Bajos o Bélgica. Con la incorporación del River Crown damos un paso más en esta dirección, apostando por un barco boutique, de menor capacidad, que nos permite ofrecer una experiencia más exclusiva, con más espacio a bordo, un servicio más personalizado y una propuesta diferencial basada en el bienestar, la gastronomía, la comodidad y el disfrute del destino”.

El River Crown está diseñado para responder a un cliente que prioriza la comodidad, la privacidad y un servicio más cuidado. Entre sus principales características destacan los espacios comunes con ventanales panorámicos, zonas de ocio y una oferta de servicios orientada al bienestar, con instalaciones como spa, gimnasio o sala de yoga, que refuerzan una experiencia más relajada y diferencial a bordo.

Además, en línea con el compromiso del sector hacia un turismo más responsable, el barco incorpora medidas dirigidas a reducir el uso de plásticos.

La nueva incorporación operará en el itinerario del Rin, Países Bajos y Bélgica. Así como programas en salidas especiales vinculadas a los mercadillos navideños. Estas propuestas combinan navegación fluvial, visitas culturales y experiencias gastronómicas, permitiendo al viajero disfrutar tanto de propuestas de alta cocina como de la gastronomía local en ciudades clave del recorrido.

Con este lanzamiento, World2Meet refuerza su posicionamiento en el segmento de cruceros fluviales por Europa y amplía su capacidad para dar respuesta a una demanda creciente de viajes más exclusivos, personalizados y conectados con el destino.