VII edición del festival Música Antigua Madrid en el Teatro Fernán Gómez

martes 02 de junio de 2026 , 09:00h

El festival Música Antigua Madrid (MAM), consolidado ya como una cita imprescindible en el panorama cultural de la ciudad, celebrará en el mes de junio su séptima edición en el Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa.

Este espacio es, nuevamente, testigo de la riqueza y la diversidad de la música antigua con un evento que crece, año tras año, en relevancia y alcance.

El festival continúa apostando por la recuperación del patrimonio musical universal, con la participación de grupos y solistas especializados en música antigua y con repertorios poco habituales. Con esta nueva edición, se consolida como un punto de encuentro entre tradición y actualidad, ofreciendo una programación que invita a reflexionar sobre la vigencia y el valor de la música antigua en el mundo contemporáneo. El ciclo incluye seis únicos conciertos, que se podrán disfrutar desde el 23 hasta el 28 de junio en el escenario de la Sala Jardiel Poncela, a las 19:30 horas.

El ciclo comienza el martes 23 de junio con el espectáculo De Roma al mundo, de la joven formación El Gran Teatro del Mundo, que parte de la convicción de que una interpretación sincera y coherente con la estética de la época es capaz de despertar las emociones universales que encierra el repertorio barroco y, de esta manera, llegar con fuerza al público de hoy. Este programa se fundamenta en la versatilidad instrumental en la escuela de Corelli y sus seguidores. Los contrastes, el virtuosismo y la emoción se suceden de forma trepidante, explorando la variedad instrumental —poco frecuente hoy día— que caracterizó el estilo corelliano y, por extensión, el de compositores que bebieron directamente de él como Händel o Muffat.

El miércoles 24 será el turno del programa Barroco del Perú, en el que el grupo Camerata Iberia recreará las músicas que se escuchaban en el Virreinato del Perú en el Barroco y que tiene como epicentro la actividad musical desarrollada por compositores que viajaron con sus obras desde España a la capital del virreinato a finales del siglo XVII y durante el XVIII y cuya obra se conserva en archivos de Cuzco, Lima, Sucre y Guatemala.

El ciclo continúa el jueves 25 con Cuadratura, a cargo de Brezza. uno de los ensembles especializados en la interpretación historicista de la música de los siglos XVII y XVIII más versátiles del panorama actual. Ganadores de múltiples concursos nacionales e internacionales, presentan este programa inspirado en la idea de la cuadratura y dedicado a los refinados cuartetos de Jean-Baptiste Quentin «le Jeune», figura destacada del París musical del siglo XVIII. Violinista de la Académie Royale de Musique y pionero en el cultivo del cuarteto en Francia, Quentin desarrolló un lenguaje elegante y luminoso que combina la gracia francesa con influencias italianas y alemanas. Recientemente recuperadas y editadas, estas obras revelan una escritura camerística de gran ingenio y delicadeza, donde melodía, diálogo y equilibrio formal se entrelazan con naturalidad. Una invitación a redescubrir la sutileza y el encanto del primer cuarteto francés.

El viernes 26 llegará el programa The Celebrated Sammartini, de Echo et Dulce, un conjunto de música antigua fundado y dirigido por la flautista Tamar Lalo. Este programa ofrece un viaje sonoro al corazón del Barroco tardío, rindiendo homenaje a la maestría de Giuseppe Sammartini, el virtuoso milanés que revolucionó la escritura para instrumentos de viento en Londres. La selección alterna cuatro de sus sonatas, caracterizadas por una elegancia italiana que ya anticipa el estilo galante, con piezas clave de sus contemporáneos. El diálogo se establece con la precisión técnica de Willem de Fesch y la monumentalidad de Georg Friedrich Händel, cuya célebre aria Lascia ch’io pianga aporta el contrapunto emocional y lírico a la energía rítmica de los Allegros de Sammartini. En conjunto, el repertorio celebra el virtuosismo y la expresividad de una época donde la música de cámara alcanzó su máxima sofisticación.

Panamericana, la nueva propuesta de Andreas Prittwitz/Lookingback, podrá verse el sábado 26 de junio. El programa plantea un viaje sonoro por el continente americano a partir de la música antigua de los siglos XVI al XVIII, recuperando piezas que viajaron hacia América durante la conquista y poniéndolas en diálogo con elementos folclóricos mediante la incorporación de instrumentos tradicionales y ritmos populares. Con el enfoque interpretativo de Lookingback, la propuesta crea un encuentro entre tradición europea y culturas americanas, ofreciendo una lectura actual de un patrimonio musical en constante transformación.

El ciclo se cierra el domingo 28 con The Filippo Dalla Casa Collection, un programa que recorre las últimas sonatas escritas para archilaúd y tiorba, dos instrumentos de la familia del laúd que tuvieron su gran apogeo en Europa durante el Barroco, en los siglos XVII y XVIII. Sin embargo, ambos instrumentos desaparecieron después de 1750. El programa, de la mano de los hermanos Pablo y Daniel Zapico, recupera su último repertorio de manera inédita procedente del legado de Filippo Dalla Casa (1759) y Antonino Reggio (1770), cuyas colecciones revelan un estilo que marcaría el tránsito del Barroco al clasicismo. Se trata de un retrato sonoro del último gran capítulo de la música para laúd.

Actividades paralelas

En los minutos anteriores a los conciertos, los músicos participantes introducirán los aspectos artísticos, históricos, culturales y escénicos del repertorio que se escuchará a continuación. La duración aproximada de esta actividad será de 10 a 15 minutos y se realizará en el mismo escenario a la hora prevista de inicio de los conciertos.

Asimismo, habrá clases magistrales y charlas a cargo de músicos participantes en el festival y profesores invitados que versarán sobre temas específicos relacionados con los conciertos y que estarán dirigidas tanto a músicos como al público en general: el martes, 23 de junio, tendrá lugar la charla ‘Corelli y su legado’, impartida por Rodrigo Guerrero; y el viernes, 26, Pablo Zapico impartirá un taller de rasgueo.

Además, al concluir los conciertos, los integrantes de los grupos se reunirán con el público interesado, en encuentros informales en la entrada del teatro, para un contacto directo e intercambio de opiniones.