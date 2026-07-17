Valonia invita a descubrir la Bélgica más verde sobre dos ruedas

viernes 17 de julio de 2026 , 10:30h

Valonia, el pulmón verde de Bélgica, se ha consolidado como uno de los grandes destinos europeos para descubrir sobre dos ruedas. Con una amplia red de rutas regionales e internacionales, antiguas vías ferroviarias transformadas en vías verdes, itinerarios temáticos que recorren castillos, abadías y paisajes fluviales, y servicios especialmente diseñados para cicloturistas, la región francófona del sur de Bélgica ofrece todas las condiciones para disfrutar de un viaje activo, sostenible y sin prisas.

Durante el verano, cuando los paisajes alcanzan su máximo esplendor, recorrer Valonia en bicicleta permite descubrir algunos de los rincones más auténticos del país, lejos de las grandes aglomeraciones turísticas y a un ritmo que invita a conectar con el territorio. Tanto los cicloturistas experimentados como quienes buscan escapadas más accesibles encuentran aquí una extraordinaria diversidad de itinerarios adaptados a todos los niveles.

Infraestructuras y servicios pensados para el cicloturista

Uno de los grandes atractivos de Valonia para los amantes de la bicicleta es la calidad de sus infraestructuras. La red RAVeL (Red Autónoma de Vías Lentas) aprovecha más de 1.500 kilómetros de antiguas vías férreas y caminos de sirga para crear recorridos seguros, cómodos y perfectamente señalizados que conectan ciudades históricas, pueblos con encanto, valles fluviales y espacios naturales protegidos.

La región resulta especialmente atractiva para quienes desean viajar con total libertad gracias a su sistema de puntos-nodo (Points-Nœuds), una red de señalización que permite diseñar itinerarios personalizados de forma sencilla, adaptando cada recorrido a los intereses y al nivel físico de cada viajero.

Para completar la experiencia, numerosos alojamientos, restaurantes y servicios especializados cuentan con el sello “Bienvenue Vélo”, una certificación que garantiza instalaciones adaptadas a las necesidades de los cicloturistas, como espacios seguros para guardar bicicletas, herramientas básicas de reparación e información específica sobre rutas y servicios cercanos.

Grandes rutas europeas para descubrir Valonia

La situación estratégica de Valonia en el corazón de Europa la convierte en una etapa privilegiada para algunos de los grandes itinerarios ciclistas internacionales.

Entre ellos destaca la Vennbahn, considerada una de las vías verdes más atractivas de Europa. Este antiguo trazado ferroviario reconvertido en ruta ciclista recorre cerca de 125 kilómetros entre Bélgica, Alemania y Luxemburgo, atravesando los paisajes de los Cantones del Este, las Hautes Fagnes y el valle del Our.

Otro de los recorridos imprescindibles es la EuroVelo 19 – La Meuse à Vélo, que sigue el curso del río Mosa a través de algunas de las ciudades más emblemáticas de la región, como Dinant, Namur, Huy y Lieja. A lo largo del trayecto, el viajero descubre castillos, ciudadelas, paisajes fluviales y algunos de los rincones más representativos del patrimonio valón.

La oferta se completa con la EuroVelo 5, la Via Romea Francigena, y la EuroVelo 3, la Ruta de los Peregrinos. Ambas atraviesan Valonia conectando la región con grandes itinerarios europeos y permitiendo descubrir paisajes rurales, ciudades históricas y antiguas rutas de peregrinación.

Rutas temáticas entre patrimonio, cultura y naturaleza

Más allá de las grandes rutas internacionales, Valonia propone una amplia selección de itinerarios temáticos que permiten descubrir el territorio desde perspectivas muy diferentes.

Entre ellos destaca la Ruta UNESCO, un recorrido de más de 440 kilómetros dividido en once etapas que atraviesa la región de oeste a este. Siguiendo la red RAVeL y el sistema de puntos-nodo, la ruta conecta algunos de los principales tesoros reconocidos por la UNESCO en Valonia, como la catedral y el campanario de Tournai, los campanarios de Mons y Thuin, los ascensores hidráulicos del Canal du Centre, el antiguo emplazamiento minero de Bois-du-Luc o la histórica ciudad termal de Spa.

Otra propuesta singular es la Ruta de las Abadías Belgas, un itinerario de Gran Recorrido que invita a descubrir la tradición trapense de la región. De las doce abadías trapenses reconocidas en el mundo, tres se encuentran en Valonia: Chimay, Rochefort y Orval. La ruta incluye un tramo de 174 kilómetros entre Chimay y Rochefort y otro de 116 kilómetros entre Rochefort y Orval, combinando naturaleza, patrimonio religioso y cultura gastronómica.

Numerosas rutas temáticas permiten también descubrir algunos de los grandes iconos del patrimonio valón. Los alrededores del castillo de Bouillon, la fortaleza medieval más emblemática de la región; el castillo de Lavaux-Sainte-Anne; la abadía de Villers-la-Ville; los paisajes históricos de Waterloo o las pintorescas calles de Durbuy, considerada la ciudad más pequeña del mundo, son solo algunas de las propuestas disponibles.

Y para quienes desean ponerse en la piel de los grandes campeones del ciclismo, Valonia ofrece la posibilidad de recorrer los trazados de algunas de las competiciones más legendarias del calendario internacional. La Liège–Bastogne–Liège, la decana de las clásicas ciclistas, y la mítica Flecha Valona atraviesan las sinuosas carreteras de las Ardenas belgas, entre colinas, bosques, ríos y pueblos que forman parte de la historia de este deporte.

Una región auténtica para descubrir sin prisas

Lejos del turismo de masas, Valonia propone una forma diferente de viajar. Sus paisajes preservados, la riqueza de su patrimonio, la calidad de sus infraestructuras ciclistas y la variedad de rutas disponibles convierten la región en uno de los destinos más completos de Europa para los amantes de la bicicleta.

Ya sea siguiendo el curso del Mosa, pedaleando entre abadías trapenses, atravesando antiguos trazados ferroviarios o recorriendo las carreteras de las grandes clásicas ciclistas, Valonia invita a descubrir Bélgica a otro ritmo: más sostenible, más auténtico y profundamente conectado con el territorio.