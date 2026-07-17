El precio de los ferris en España sube un 12,4 % en el segundo trimestre de 2026

viernes 17 de julio de 2026 , 10:15h

España registró un incremento interanual del 12,4 % en el precio medio de los billetes de ferry durante el segundo trimestre de 2026, según el primer Índice de Precios de Ferryhopper (plataforma especializada en buscar, comparar y reservar billetes de ferry). Se trata del segundo mayor aumento entre los mercados analizados, solo por detrás de Croacia (+16,1 %) y por encima de Italia (+7,4 %).

El estudio, que se publicará con carácter trimestral, analiza el precio medio de los billetes en clase económica para un pasajero adulto en la red de ferris española y nace con el objetivo de ofrecer una referencia fiable sobre la evolución de las tarifas para viajeros, medios de comunicación y profesionales del sector turístico.

Diferencias según la región

Aunque la tendencia general en España fue de subida, el comportamiento de los precios varió notablemente según el destino.

Las conexiones con el Norte de África registraron el mayor incremento interanual, con un 38,4 %, seguidas de las Islas Canarias, donde los precios aumentaron un 33 %. En cambio, las Islas Baleares rompieron la tendencia alcista y fueron la única gran región analizada en la que el precio medio de los billetes descendió, con una caída del 4,4 %.

Estos datos reflejan que la evolución de las tarifas no ha sido homogénea y depende en gran medida de la región y de la demanda de cada ruta.

Las rutas con mayores subidas y bajadas

El análisis de las diez rutas con mayor volumen de pasajeros muestra que siete registraron incrementos interanuales en el precio medio de los billetes.

La mayor subida correspondió a la ruta Barcelona–Ciutadella, con un aumento del 23,4 %, seguida de Tánger Ville–Tarifa (+22,6 %) y Algeciras–Tánger Med (+19,7 %).

En el lado contrario, las mayores bajadas se registraron en Barcelona–Mahón (-13,4 %), Las Palmas de Gran Canaria–Santa Cruz de Tenerife (-11,7 %) y Corralejo–Playa Blanca (-8,4 %).

En conjunto, el informe concluye que el encarecimiento de los billetes ha sido la tendencia predominante en las principales conexiones marítimas españolas, aunque determinadas rutas han mantenido precios estables o incluso más competitivos que hace un año.

Un índice para aportar transparencia

Anna Maria Pes, Account Manager de Ferryhopper en España, explica que el lanzamiento del Índice de Precios supone "un paso importante para aportar una mayor transparencia al mercado de los ferris".

La responsable destaca que, aunque el incremento medio en España fue del 12,4 %, el análisis pone de manifiesto importantes diferencias entre regiones y rutas concretas. "Nuestro objetivo es ofrecer un indicador fiable que permita a viajeros, medios de comunicación y profesionales del sector comprender mejor cómo evolucionan los precios y tomar decisiones más informadas", señala.

Metodología

El Índice de Precios de Ferryhopper compara la evolución de las tarifas entre el segundo trimestre de 2025 y el segundo trimestre de 2026, utilizando datos obtenidos a partir de las búsquedas y reservas realizadas en la plataforma.

El estudio analiza el precio medio de billetes en clase económica para un pasajero adulto y abarca los mercados de España, Italia y Croacia, tomando como referencia las rutas con mayor volumen de búsquedas en cada país.