La Fábrica, Premio Nacional de Diseño 2026

viernes 17 de julio de 2026 , 09:30h

La Fábrica ha sido reconocida por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades con el Premio Nacional de Diseño 2026 en la categoría de Diseño y Empresa

Este galardón distingue a personas y entidades que han hecho de la innovación un elemento indispensable en el desarrollo de su estrategia profesional y de su crecimiento empresarial.

Con cerca de tres décadas de trayectoria a nuestras espaldas, proyecto a proyecto, en La Fábrica hemos entendido siempre el diseño como una herramienta para acercar la cultura al público.

Desde nuestros inicios, en 1996, con la creación de la revista Matador de la mano de Alberto Anaut, pasando por la fundación de nuestra editorial, la creación de festivales como PHotoESPAÑA, Notodofilmfest, Festival Eñe o Madrid Design Festival —que cumple ahora diez ediciones— y la concepción de centros culturales de referencia a nivel nacional e internacional, siempre hemos trabajado con una convicción que hoy reafirmamos: la forma en que se hace algo es tan importante como lo que se hace.

"Hemos hecho del diseño una estrategia de futuro". Alberto Fesser, socio fundador junto con Alberto Anaut y presidente de La Fábrica

El jurado, compuesto por Juan Melgar Jaquotot, Ignacio Lavernia Company, María Navarro Torres, Margarita Barrera Cano y Jesús del Hoyo Arjona, valora la excepcional capacidad de La Fábrica para crear, situando el diseño como un eje clave, formatos culturales propios con identidad, continuidad e impacto sostenido.

En sus palabras, La Fábrica es merecedora del premio “por haber demostrado durante treinta años que el diseño puede ser el elemento estructural que genera, articula y transforma los proyectos culturales más relevantes de España".