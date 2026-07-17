Tres hoteles cinco estrellas de la Costa del Sol incorporan los nuevos spas de Spa 4 Hotels

viernes 17 de julio de 2026 , 09:45h

Spa 4 Hotels, empresa especializada en la gestión estratégica y operativa de espacios de bienestar en hoteles de lujo, llega a Marbella con la apertura simultánea de tres nuevas propuestas: Serena Spa Collection en el Grand Hotel Las Dunas, Elysium Luxury Wellness en el Hotel Mett Marbella – Estepona 5 GL* y Serena Spa Traveller en el Barceló Marbella 4*.

Con esta expansión, la compañía amplía su presencia a nivel nacional y se consolida como la primera y única operadora externa de spas de lujo en la Costa del Sol.

Marbella es uno de los destinos de lujo más relevantes del sur de Europa, con una concentración de hoteles 5 estrellas y 5 estrellas GL sin parangón fuera de las grandes capitales, y una clientela internacional de alto poder adquisitivo con una fuerte predisposición al consumo de experiencias wellness. Por ello, Spa 4 Hotels escoge desplegar su propuesta y se posiciona como la compañía pionera en la ciudad en la gestión de spas de lujo.

"Marbella es el paso natural en nuestra expansión. Es un mercado exigente, con un cliente muy sofisticado que busca experiencias de bienestar de primer nivel, y creemos que nuestras tres marcas encajan perfectamente con las distintas tipologías de hotel y de cliente que conviven en la zona", afirma J. Ramon Alandí, CEO de Spa 4 Hotels.

Tres marcas, tres experiencias bajo un mismo estándar de calidad

Spa 4 Hotels llega a Marbella con sus tres marcas, cada una diseñada para un perfil de hotel y de cliente diferente, pero con un denominador común: la excelencia en el servicio y la personalización de la experiencia wellness.

Sus espacios invitan a los residentes de la Costa del Sol a disfrutar de un momento de relajación, belleza y cuidado dentro del día a día en algunos de los hoteles más espectaculares de la ciudad.

Elysium Luxury Wellness | Hotel Mett Marbella – Estepona 5 GL*

Situado en la Urbanización Costalita, en la Nueva Milla de Oro entre Marbella y Estepona, con acceso directo a la playa de El Saladillo. El concepto más exclusivo de la compañía, dirigido a un cliente internacional de alto poder adquisitivo que entiende el bienestar como parte natural de su estilo de vida. El spa cuenta con piscina cubierta climatizada, seis cabinas de tratamiento privadas y acceso directo a las instalaciones gastronómicas del hotel.

Su experiencia más solicitada es el Mett Signature Retreat, un ritual de dos días diseñado para una inmersión completa en el bienestar del Elysium.

Serena Spa Collection | Grand Hotel Las Dunas — Autograph Collection by Marriott

En primera línea de playa en Estepona, es el lugar ideal tanto para los huéspedes del hotel como para las personas que viven cerca y que apuestan por integrar el autocuidado en su rutina habitual. La carta, basada en ingredientes mediterráneos y aromaterapia con esencias de la Costa del Sol, incluye circuito de hidroterapia, rituales, masajes y experiencias en suite privada.

El masaje Serenity y las experiencias en suite privada son los servicios más demandados por una clientela que busca privacidad y personalización.

Serena Spa Traveller | Hotel Barceló Marbella 4*

En la Urbanización Guadalmina Alta, junto al famoso campo de golf de Guadalmina, en San Pedro de Alcántara, se trata de una propuesta accesible con estándares premium, pensada para un público diverso; desde el turista que quiere un capricho entre día y día, la pareja que busca un plan diferente o el residente que necesita desconectar del ruido de la rutina.

De Barcelona a Marbella

Tras cuatro años de recorrido y sede en Barcelona, Spa 4 Hotels gestiona actualmente espacios de bienestar en ocho hoteles de cinco estrellas en Barcelona y Madrid, entre los que figuran establecimientos de cadenas de referencia como JW Marriot, Sir Victor o Meliá. La apertura en Marbella supone el primer gran movimiento de expansión fuera de las grandes ciudades, y confirma la apuesta de la compañía por el segmento de lujo en destinos vacacionales premium.

La compañía llega a la Costa del Sol de la mano de un equipo directivo con perfiles especializados en operaciones, marketing, dirección técnica y calidad que ha sido capaz de gestionar tres aperturas simultáneas, y con una previsión de facturación de 2 millones de euros para 2027. En este año, además, figuran en el horizonte nuevas aperturas en Madrid y las Islas Canarias.

Además, S4H mantiene alianzas con referentes del lujo como el Racquet Club Villa Padierna en la Costa del Sol y Quadis Land Motors, distribuidora oficial de Range Rover, en Barcelona.