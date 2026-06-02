La reina Letizia inauguró la 85.ª Feria del Libro de Madrid

martes 02 de junio de 2026 , 09:15h

La reina Letizia inauguró la 85.ª edición de la Feria del Libro de Madrid, que se celebra en el parque de El Retiro hasta el próximo 14 de junio.

Dedicada este año al humor, la Feria ofrece 136.718 títulos diferentes y casi un millón de ejemplares y volverá a convertir Madrid en punto de encuentro para lectores, autores, libreros, editores y profesionales del libro.

Una feria que sigue mejorando

La 85.ª edición incorpora diversas mejoras en sus instalaciones, entre ellas la renovación de parte de las casetas y de otras estructuras del recinto. Estas actuaciones responden al compromiso de la organización con la mejora continua de la experiencia de visitantes y expositores. Las mejoras se enmarcan además en el proceso de implantación de la norma ISO 20121, estándar internacional de referencia para la gestión sostenible de eventos, con el que la Feria del Libro de Madrid continúa avanzando hacia un modelo cada vez más sostenible, accesible y eficiente.

Un recorrido por la diversidad del libro

Acompañada por representantes de las distintas administraciones e instituciones vinculadas a la Feria, la reina Letizia visitó espacios que reflejan la diversidad de la cadena del libro y la evolución del sector. El recorrido ha incluido las librerías Cervantes y Compañía; Girasol, nacida tras la pandemia; Vino a por Letras, iniciativa impulsada en Getafe por dos hermanas que combina literatura, vino y café; y Santos Ochoa, cadena librera histórica que participa este año por primera vez en la Feria tras su llegada a Madrid.

La reina también ha visitado Ediciones de la Torre y Huerga y Fierro, editoriales madrileñas que celebran 50 años de trayectoria, así como Nórdica, que conmemora dos décadas de actividad. Durante la visita se acercó, asimismo, al Espacio Indómitas, dedicado a proyectos editoriales vinculados al libro de artista, las publicaciones experimentales, los fanzines y otras formas de edición independiente. Allí se interesó por el funcionamiento del espacio, los criterios de selección de las editoriales participantes y algunas de las obras presentes en esta edición.

La dimensión internacional de la Feria ha estado presente durante el recorrido a través del Pabellón Iberoamericano y del Pabellón Europa, este último dedicado al 40.º aniversario de la adhesión de España a las Comunidades Europeas.

Durante la visita, la reina recibió como obsequio una selección de publicaciones ofrecidas por instituciones, librerías y editoriales participantes en la Feria, una muestra de la pluralidad de voces, géneros y proyectos que conviven cada año en el Paseo de Coches de El Retiro.

La lectura y la radio toman la palabra en el Pabellón Infantil

La última parada del recorrido tuvo lugar en el Pabellón Infantil, donde la reina Letizia compartió unos minutos con alumnos y alumnas del CEIP Nuestra Señora de la Almudena, centro público del distrito de Retiro fundado en 1933 y participante habitual en las actividades educativas de la Feria.

Los escolares presentaron Almudena Radio, la emisora realizada por estudiantes del centro, en la que colaboran alumnos y alumnas de distintas edades. Durante la conversación, explicaron sus hábitos lectores, hablaron de bibliotecas y librerías y preguntaron a la reina por su experiencia vinculada al periodismo.

Preguntada por el mejor consejo para quienes participan en una radio escolar, la reina respondió: «Leer mucho, el mejor consejo es leer mucho», subrayando la relación entre la lectura, el conocimiento y la capacidad de comprender y comunicar mejor cuanto sucede a nuestro alrededor.

Diecisiete días para celebrar el humor

Hasta el 14 de junio, la Feria del Libro de Madrid desplegará una programación cultural atravesada por el humor, eje temático de esta 85.ª edición. A lo largo de 17 días, escritores/as, ilustradores/as, periodistas, humoristas gráficos/as, autores/as de cómic y creadores/as de distintas disciplinas reflexionarán sobre la ironía, la sátira, el ingenio y el humor como formas de creación y de lectura crítica de la realidad.

La programación reunirá a algunas de las voces más destacadas de la creación contemporánea, entre ellas Jonathan Coe, Maitena, Liniers, Bob Pop, David Safier, Kevin Johansen, Eva Hache, Edu Galán, Flavita Banana, Camila Sosa Villada o Leila Guerriero, entre otros.