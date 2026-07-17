Bosch, Toyota, BMW y Repsol lanzan un proyecto piloto con gasolina 100% renovable

viernes 17 de julio de 2026 , 09:00h

Bosch, en colaboración con Toyota Motor Europe (TME), BMW Group y Repsol, ha anunciado el lanzamiento de un proyecto piloto pionero de seis meses en España. El proyecto, que ha comenzado a principios de julio, demostrará el potencial real de los vehículos que funcionan exclusivamente con combustibles admisibles (VEEF). La iniciativa desplegará una flota de aproximadamente 20 vehículos Toyota y BMW, propulsados ​​exclusivamente con gasolina 100% renovable de Repsol (Nexa 95) y con el apoyo de la avanzada tecnología digital de trazabilidad de combustible de Bosch.

Este piloto tiene como objetivo proporcionar evidencia tangible y real de que los vehículos que funcionan exclusivamente con combustibles admisibles pueden implementarse eficazmente a gran escala, apoyando la transición de Europa hacia la descarbonización de la movilidad mediante un enfoque complementario y tecnológicamente neutro.

"La apertura tecnológica es un pilar fundamental en la estrategia de BMW Group. Al mismo tiempo, nuestro objetivo es contar siempre con vehículos más eficientes y respetuosos con el medio ambiente en las carreteras. Nuestros automóviles BMW y MINI, como parte de este proyecto piloto, nos ayudarán a obtener datos valiosos que nos permitirán ofrecer a nuestros clientes globales el sistema de propulsión más eficiente y óptimo también en el futuro”, afirma Stefan Heller, jefe de desarrollo del programa VEEF en BMW Group.

Demostrando la viabilidad de los combustibles renovables en la movilidad diaria

El proyecto piloto se centrará en tres objetivos clave:

La disponibilidad de gasolina renovable en el mercado: aprovechando la infraestructura de Repsol, que es actualmente el único proveedor de gasolina 100% renovable en estaciones de servicio públicas de España.

La disponibilidad de tecnologías de trazabilidad y certificación digital: gracias al sistema “Digital Fuel Twin” de Bosch, que certifica el uso de combustibles renovables a lo largo de todo el ciclo de vida.

El despliegue operativo de flotas VEEF: demostrando que los vehículos existentes pueden funcionar ya hoy en día con combustibles 100% renovables utilizando la infraestructura actual.

El sistema de Bosch recopilará y validará datos de repostaje de múltiples fuentes, incluyendo los datos del vehículo, las estaciones de servicio y las transacciones con tarjetas de combustible, garantizando así un seguimiento sólido y transparente al uso de los combustibles renovables.

“Con Digital Fuel Twin, Bosch aporta total transparencia digital a toda la cadena de valor del combustible para monitorizar y verificar de forma fiable los combustibles renovables desde su entrada en el mercado hasta el consumidor final. Al monitorizar con precisión el consumo de combustible de cada vehículo en tiempo real, sentamos las bases de confianza y cumplimiento normativo necesarias para una mayor aceptación de este tipo de combustibles en la movilidad y el transporte”, afirma Marko Babic, jefe del Área de Producto de Bosch, y responsable de Digital Fuel Twin.

Una solución escalable que utiliza vehículos e infraestructura existentes

A diferencia de otras soluciones que requieren nuevas tecnologías vehiculares o inversiones en infraestructura, este proyecto piloto utiliza vehículos Toyota y Lexus, proporcionados por Toyota España (TES), y vehículos de la flota de BMW, lo que pone de manifiesto la escalabilidad inmediata de los combustibles renovables como solución directa para la descarbonización del transporte por carretera.

La gasolina renovable Nexa 95 de Repsol se produce a partir de materias primas derivadas de residuos, lo que ofrece una reducción significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con los combustibles fósiles, a la vez que mantiene una compatibilidad total con los motores de gasolina y la infraestructura actuales.

España ha sido seleccionada como la ubicación óptima para este proyecto piloto debido a la disponibilidad de gasolina renovable, la sólida colaboración entre sus socios y el apoyo operativo de Toyota España.

“En Repsol, creemos que cada solución para la reducción de emisiones contribuye a la descarbonización del transporte. Este proyecto pone de manifiesto cómo los combustibles renovables pueden ampliar las opciones para el consumidor, ofreciendo otra forma de reducir la huella de carbono al utilizar vehículos e infraestructuras existentes. Como única empresa que actualmente suministra gasolina 100% renovable en estaciones de servicio públicas en España, Repsol se enorgullece de aportar su experiencia e infraestructura junto a Toyota, BMW y Bosch. Los datos reales del proyecto demostrarán el valor de un enfoque tecnológicamente neutro para la transición hacia una movilidad más sostenible en Europa”, dice Estíbaliz Pombo, subdirectora de Productos Energéticos de Repsol.

Reforzando los argumentos a favor de la neutralidad tecnológica en Europa

El proyecto piloto está diseñado para generar datos e información sólidos que respalden los debates políticos europeos en curso sobre la descarbonización del sector automovilístico. Dado que la política de la UE se centra actualmente en la electrificación, el proyecto pretende demostrar que los combustibles renovables pueden desempeñar un papel complementario y escalable en la reducción de las emisiones de CO₂.

Los datos y los resultados preliminares del proyecto piloto se compartirán con los responsables políticos de la UE, las partes interesadas del sector y los medios de comunicación, contribuyendo así a los debates sobre la neutralidad tecnológica y la posible inclusión de los vehículos que funcionan exclusivamente con combustibles admisibles (VEEF) en futuros marcos regulatorios.

“Creemos que los combustibles renovables pueden desempeñar un papel fundamental, junto con la electrificación, en la reducción de las emisiones de CO₂. A medida que avanza la transición, resulta evidente el creciente riesgo de que no se logre por completo el objetivo de vehículos 100% libres de emisiones para 2035. En tal escenario, los combustibles renovables pueden contribuir a cerrar la brecha para alcanzar la neutralidad de carbono, especialmente cuando se combinan con tecnologías híbridas e híbridas enchufables. Este proyecto piloto tiene como objetivo demostrar cómo los combustibles renovables pueden contribuir de manera significativa y sostenible a la descarbonización tanto de vehículos nuevos como de los ya existentes”, dice Pascal Ruch, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Gubernamentales de Toyota Motor Europe.

Generando un impacto medible

Un factor clave para el éxito del proyecto será promover el uso eficaz de combustibles renovables en toda la flota, apoyando la reducción de emisiones y el impacto en la promoción de esta práctica. El proyecto piloto también proporcionará información valiosa para la validación de métodos de I+D y su monitorización, la escalabilidad de los enfoques existentes para el seguimiento del repostaje físico y la capacidad de los operadores de combustible para vincular el consumo de combustible con cada vehículo.