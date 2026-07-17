Los destinos de Vueling para disfrutar del eclipse solar del 12 de agosto

viernes 17 de julio de 2026 , 10:00h

El próximo 12 de agosto de 2026, el cielo ofrecerá una imagen para la historia: un eclipse solar total que sumirá en la oscuridad a distintas zonas de Europa durante unos minutos. Será el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo, un acontecimiento excepcional que atraerá a miles de viajeros y aficionados a la astronomía.

Para quienes quieran vivir este hito en primera persona, Vueling conecta con algunos de los destinos situados en la franja de totalidad, donde el eclipse podrá contemplarse, e invita a convertir esta experiencia en la excusa perfecta para descubrir nuevos destinos:

Galicia: donde el eclipse llega primero

Galicia será la primera comunidad donde la luna cubrirá completamente el sol. En A Coruña, el eclipse comenzará a las 19:31 h, alcanzará su máximo a las 20:28 h y finalizará a las 21:22 h, apenas unos minutos antes de la puesta de sol.

A Coruña brinda una de las estampas más espectaculares para vivir este momento: el Atlántico como telón de fondo, kilómetros de paseo marítimo, playas urbanas y la Torre de Hércules contemplando cómo el día se convierte en noche sobre el océano.

Por su parte, Santiago de Compostela ofrece la oportunidad de contemplar el eclipse en un entorno monumental único. La Plaza del Obradoiro y el casco histórico, declarados Patrimonio de la Humanidad, proporcionan un escenario incomparable para disfrutar de este fenómeno astronómico.

Vueling vuela a A Coruña desde Málaga, Barcelona, Gran Canaria, Palma de Mallorca, Sevilla y Tenerife. La aerolínea también conecta Santiago con Málaga, Lanzarote, Barcelona, Bilbao, Fuerteventura, Ibiza, Gran Canaria, Palma de Mallorca, Sevilla, Tenerife, Valencia y Jerez.

Asturias: una de las regiones más privilegiadas para contemplar el fenómeno astronómico

Oviedo será uno de los lugares privilegiados desde los que observar el eclipse. La totalidad comenzará a las 20:27 h y se prolongará durante 1 minuto y 48 segundos, una de las mayores duraciones de España.

Su ubicación permite combinar la observación del eclipse con una escapada por Asturias, desde el casco histórico de la ciudad hasta la cercana costa, donde acantilados, playas y miradores naturales ofrecen escenarios privilegiados para disfrutar del fenómeno.

Vueling vuela a Oviedo desde Barcelona, Palma de Mallorca y Tenerife.

Santander: un eclipse frente al mar

La bahía de Santander se convertirá en un escenario excepcional para contemplar cómo el Sol desaparece tras el horizonte. El fenómeno comenzará a las 19:31 h y alcanzará la totalidad entre las 20:27 h y las 20:28 h, con una duración de 63 segundos.

Lugares como la península de la Magdalena o las playas del Sardinero ofrecen vistas abiertas que harán del eclipse una experiencia difícil de olvidar.

Vueling conecta Santander desde Alicante, Barcelona, Ibiza y Palma de Mallorca.

Bilbao: arquitectura, cultura y cielo

Bilbao ofrece una forma diferente de vivir este acontecimiento, combinando la observación del eclipse – que se producirá a las 20:27 h - con su vibrante oferta cultural y gastronómica. Los paseos junto a la ría, los miradores urbanos o los espacios abiertos que rodean el Museo Guggenheim serán algunos de los mejores lugares para disfrutar del espectáculo.

Bilbao cuenta con vuelos directos desde Lanzarote, Málaga, Alicante, Barcelona, Fuerteventura, Ibiza, Gran Canaria, Menorca, Palma de Mallorca, Santiago, Sevilla, Tenerife, Valencia y Jerez.

Logroño: astronomía entre viñedos

Ver el eclipse desde Logroño es también la excusa perfecta para descubrir el encanto de La Rioja. El 12 de agosto, la ciudad vivirá la fase de totalidad a partir de las 20:29 h, con 1 minuto y 23 segundos de oscuridad total, justo cuando el sol comienza a caer.

Una experiencia que puede completarse recorriendo bodegas centenarias, paseando entre viñedos y disfrutando de una de las propuestas gastronómicas más reconocidas del país, convirtiendo el fenómeno en una escapada inolvidable.

Vueling ofrece vuelos directos a Logroño desde Barcelona, con 3 frecuencias semanales los martes, jueves y sábados.

Baleares: el último gran espectáculo

Baleares será el último territorio español desde el que podrá contemplarse la totalidad. En Palma de Mallorca, el eclipse comenzará a las 19:38 h y alcanzará su máximo a las 20:32 h, con el Sol a apenas dos grados sobre el horizonte.

La capital mallorquina ofrecerá una imagen especialmente singular, con la oscuridad envolviendo la bahía mientras el Sol se pone sobre el Mediterráneo. Sus playas, paseos marítimos y miradores convertirán el final del eclipse en una de las escenas más fotogénicas del verano.

Por su parte, tanto Menorca como Ibiza permitirán disfrutar del eclipse en un entorno privilegiado, con la totalidad visible también al atardecer. Sus playas, calas y miradores naturales ofrecerán escenarios únicos para contemplar este fenómeno.

Vueling ofrece vuelos a Palma de Mallorca desde Barcelona, Bilbao, Málaga, Sevilla, Valencia, A Coruña, Oviedo, Granada, Jerez, Santander, Zaragoza o Santiago de Compostela.

También conecta la isla de Menorca con Barcelona, Bilbao y Sevilla. En cuanto a Ibiza, ofrece vuelos directos desde Málaga, Alicante, Barcelona, Bilbao, Santiago de Compostela, Santander, Sevilla y Valencia.

Reikiavik: experiencia entre volcanes

Para quienes quieran ir un paso más allá, Reikiavik (Islandia) ofrece una de las experiencias más espectaculares para contemplar el eclipse. La totalidad llegará a las 17:48 h y durará aproximadamente un minuto, con el Sol mucho más alto que en el sur de Europa, favoreciendo una observación más cómoda.

La posibilidad de combinar el eclipse con glaciares, volcanes, géiseres, cascadas y aguas termales convierte a Islandia en un destino irrepetible para quienes buscan vivir este acontecimiento rodeados de algunos de los paisajes más impresionantes del planeta.

Vueling ofrece vuelos directos desde Barcelona a Reikiavik, con dos frecuencias semanales los miércoles y sábados.