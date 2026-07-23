Vueling rebaja sus tarifas de verano con vuelos desde 26 €

jueves 23 de julio de 2026 , 10:00h

Vueling, aerolínea perteneciente al grupo IAG, ha lanzado precios desde 26 € por trayecto para quienes estén planificando una escapada de “última hora” este verano. Los billetes estarán disponibles para reservar hasta el 2 de agosto y permitirán viajar desde el 1 de agosto hasta el 31 de octubre a una selección de destinos.

La venta de billetes estará disponible en la web de Vueling y en sus canales habituales. Con esta propuesta, Vueling invita a descubrir nuevos destinos y escapadas de última hora.

Entre los destinos disponibles con precios desde 26 € por trayecto, los viajeros encontrarán una amplia variedad de opciones. Para quienes son del “team ciudad” podrán elegir entre destinos como Lisboa, Atenas, Nápoles, Oporto o Bolonia, ideales para descubrir su patrimonio, gastronomía y ambiente. Para quienes son del “team playa”, también habrá tarifas especiales a destinos como Palma de Mallorca o Tenerife.

Con una red que conecta España con más de 100 destinos en Europa y el norte de África, Vueling continúa ofreciendo múltiples opciones para viajar durante todo el año. Porque el verano se acaba, pero las ganas de volar, no.