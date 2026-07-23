El mercado residencial de lujo en Madrid se rinde a las branded residences

jueves 23 de julio de 2026 , 10:15h

Este concepto residencial, que combina la privacidad del hogar con los servicios de firmas de gran lujo, despierta un interés creciente entre los compradores internacionales y locales.

El mercado inmobiliario residencial de alta gama en Madrid continúa sofisticándose. Más allá de los formatos tradicionales, la capital española está registrando un interés creciente por las branded residences (residencias asociadas a marcas hoteleras de gran lujo o de servicios premium). Este modelo, que combina la privacidad de una vivienda con los estándares de servicio, seguridad y calidad de las firmas más prestigiosas del mundo, se consolida como una de las opciones más buscadas por los compradores de alto nivel.

Según el último informe Global Property Handbook de Barnes, los compradores UHNWI priorizan cada vez más la optimización del tiempo, el bienestar integral y la seguridad. Esta tendencia responde a una demanda clara por parte de los clientes más exigentes, quienes valoran no solo la excelencia de la arquitectura, sino también la integración de servicios hoteleros de primer nivel, como conserjería personalizada, seguridad 24/7, zonas de spa y tecnología smart home, que garanticen el máximo confort y tranquilidad. En este contexto, Madrid, que lidera el Barnes City Index 2026, se está posicionando como un mercado muy receptivo para este formato residencial, ofreciendo una alternativa idónea para quienes buscan un activo que combine valor patrimonial y un estilo de vida sin fricciones.

“Las branded residences representan una evolución natural de la exigencia en el sector prime. El comprador actual no solo busca una ubicación excepcional o una arquitectura sobresaliente, sino un ecosistema de servicios que resuelva su día a día de forma impecable y le ofrezca una experiencia de vida sin preocupaciones”, señala Alvise Da Mosto, Managing Partner de Barnes España.

La consolidación de este concepto en la capital se refleja en la comercialización por parte de Barnes Madrid de unidades exclusivas dentro de dos de los proyectos más emblemáticos e icónicos de la ciudad:

Mandarin Oriental Residences (Recoletos, Barrio de Salamanca): Barnes Madrid cuenta en su portafolio con una residencia exclusiva en este proyecto de obra nueva, entregado en 2026, que redefine los estándares del sector en el Barrio de Salamanca. Se trata de un piso de aproximadamente 200 m² con dos suites y una amplia terraza privada, diseñado con materiales nobles como mármol, piedra natural y madera de roble. Los residentes de este complejo disfrutan de acceso a servicios e instalaciones de nivel hotelero, que incluyen un club privado con biblioteca, simulador de golf, cine privado, helipuerto y un área de wellness con piscina cubierta de 20 metros, piscina exterior climatizada, spa y salas de masaje, además de servicio de concierge y seguridad 24 horas.

Four Seasons Private Residences (Complejo Canalejas, Centro-Sol): Barnes Madrid gestiona también una excepcional propiedad en alquiler de 228 m² en este prestigioso complejo. La vivienda, con interiorismo concebido por Luis Bustamante y arquitectura del estudio Lamela, ofrece acceso directo a los servicios característicos del hotel de gran lujo, como su área de spa, piscina cubierta, terrazas ajardinadas y la atención personalizada de un Residential Concierge y un Director of Residences, todo ello en un entorno histórico incomparable.

Un valor que une servicio y preservación patrimonial

Aunque todavía es un formato novedoso en el mercado español en comparación con otras capitales internacionales, las branded residences atraen a un perfil de comprador muy definido que valora la garantía de una marca global detrás de su propiedad. Este respaldo asegura la excelencia en el mantenimiento del edificio, la homogeneidad de los servicios y una atención al detalle sin precedentes.

Para los grandes patrimonios, la adquisición de una propiedad bajo este régimen responde a una visión a largo plazo donde la seguridad, la comodidad absoluta y la calidad de los detalles constructivos (como el uso de geotermia o aerotermia) configuran una forma de entender la residencia no solo como inversión, sino como el centro de su bienestar.