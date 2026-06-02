martes 02 de junio de 2026 , 11:00h

El Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa presenta un nuevo ciclo dedicado a la zarzuela y al teatro con música en directo. Estivales en el Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa acogerá durante los meses de junio y julio dos únicos montajes que nos volverán a acercar a estos géneros artísticos.

Zarzuela en la Villa se podrá ver en el escenario de la Sala Guirau del 25 de junio al 5 de julio. El montaje, una producción de Come y Calla, ofrecerá una recopilación en clave de comedia de los grandes éxitos del repertorio de la zarzuela y la copla, interpretados por actrices como Milagros Martín, María Rodríguez o Lola Casariego, entre otras, y con cinco músicos en directo. Esta comedia musical cuenta con la dramaturgia de Yolanda García Serrano y la dirección musical y piano de Miguel Huertas. El director artístico del Fernán Gómez, Juan Carlos Pérez de la Fuente, pretende recuperar con este ciclo un género artístico, la zarzuela, que se ha representado en el centro desde sus inicios, hace ahora casi 50 años.

El trovador, de Antonio García Gutiérrez, es el segundo montaje que forma parte de este ciclo y se podrá ver del 9 al 19 de julio en la sala principal del teatro. Se trata de un drama caballeresco romántico, también con música en directo, que mezcla poesía y verso. En la obra se conjugan dos grandes pasiones, el amor y la venganza, para narrar las vicisitudes del romance entre el trovador Manrique y la noble Leonor de Sesé. Su amor se enfrenta a numerosos obstáculos, incluyendo la rivalidad con el Conde de Luna, quien también está enamorado de Leonor. La aventura está servida.

Hugo Nieto firma la dirección de escena, Daniel Llull ha realizado la dramaturgia y Marina Barba es la encargada de la dirección musical. El elenco está formado por David Rovalher, Ania Hernández, Andrea Soto, Didier Otaola y Daniel Llull, y la música está a cargo del pianista Ramón Gil y la chelista Marina Barba.

El trovador se estrenó el 1 de marzo de 1836 en el Teatro Príncipe de Madrid. Se escogió para una representación a beneficio del actor Antonio Guzmán y su éxito fue tan grande que, por primera vez en la historia, el autor tuvo que salir a saludar al final de la representación. 14 años más tarde, el texto trascendió nuestras fronteras y Giuseppe Verdi encargó su adaptación para componer la música de Il trovatore, una de sus más brillantes óperas, cuyo estreno en Madrid veinte años después generó una pugna por los derechos de propiedad intelectual. La recuperación del material musical que acompañó a la pieza original y que hasta hoy se desconocía se vuelve a poner en escena 190 años después de su estreno, para hacer justicia al autor español que quedó eclipsado por el furor verdiano del XIX.