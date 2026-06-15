Mallorca, esencia artesanal del Mediterráneo

lunes 15 de junio de 2026 , 10:00h

Mallorca invita a descubrir su identidad a través de una artesanía que conecta tradición, territorio y creatividad, con talleres y oficios como la cerámica, el vidrio soplado, la obra de palma, las telas de llengües o el calzado artesanal.

Mallorca también se descubre con las manos. En sus pueblos, talleres, mercados y museos, la isla conserva un patrimonio artesanal que habla de su historia, de su paisaje y de una manera propia de entender la vida mediterránea. La cerámica de Marratxí, los siurells, las telas de llengües, la obra de palma, el vidrio soplado, el hierro forjado o el calzado de Inca forman parte de una tradición que sigue muy presente y que permite al viajero acercarse a la Mallorca más auténtica.

Lejos de ser únicamente un recuerdo decorativo, la artesanía mallorquina es una forma de conocer la isla desde dentro. Cada pieza resume un oficio, una técnica transmitida durante generaciones y una relación directa con el entorno. Por eso, visitar Mallorca también puede significar entrar en un taller, observar cómo se trabaja el barro, descubrir el proceso de un tejido tradicional o llevarse a casa un objeto con historia.

El barro de Marratxí y el encanto de los siurells

Uno de los grandes símbolos artesanales de Mallorca es el siurell, una figura de barro con silbato, blanqueada con cal y decorada tradicionalmente con pinceladas rojas y verdes. Su imagen se ha convertido en uno de los recuerdos más reconocibles de la isla y está estrechamente vinculada a la tradición alfarera mallorquina.

Marratxí es uno de los municipios más representativos de este oficio, especialmente en las localidades de Pòrtol y sa Cabaneta, donde la cerámica continúa formando parte de la identidad local. Allí se pueden encontrar talleres dedicados a la elaboración de piezas tradicionales, desde ollas y platos hasta figuras decorativas. La Ruta del Barro permite acercarse a este legado y descubrir la importancia que la alfarería ha tenido en la vida cotidiana de la isla.

Telas de llengües: el color de Mallorca tejido a mano

La artesanía textil ocupa también un lugar destacado en la identidad mallorquina. Entre sus expresiones más conocidas se encuentran las telas de llengües, un tejido elaborado mediante la técnica del ikat, reconocible por sus formas irregulares, sus colores vivos y su fuerte personalidad visual.

Estas telas, tradicionalmente utilizadas en la decoración del hogar, han sabido adaptarse a nuevos usos y diseños sin perder su esencia. Hoy pueden encontrarse en cojines, manteles, cortinas, bolsos, complementos e incluso prendas de vestir. Talleres históricos como Teixits Vicens, en Pollença, mantienen vivo este oficio y permiten al visitante descubrir de cerca el proceso de elaboración de una de las piezas textiles más características de Mallorca.

La llata y la obra de palma: tradición ligada al paisaje

En la zona del Llevant mallorquín, especialmente en municipios como Artà y Capdepera, la artesanía se expresa a través de la obra de palma y la llata, una técnica de trenzado elaborada con hojas de palmito o garballó. Este oficio, muy ligado a la vida rural, dio lugar durante años a cestos, capazos y objetos utilizados en las tareas del campo y del mar.

Con el tiempo, estas piezas han evolucionado hasta convertirse en artículos de decoración, moda y diseño, manteniendo siempre su carácter natural y artesanal. En Capdepera, el Museo de la Llata permite conocer el proceso de preparación de la palma, las herramientas utilizadas y la importancia que esta técnica ha tenido en la economía y la cultura popular de la zona.

Vidrio soplado, hierro forjado y otros oficios con historia

Mallorca conserva también una importante tradición vinculada al vidrio soplado. En talleres y hornos especializados, el visitante puede observar cómo el vidrio se transforma en piezas decorativas mediante una técnica que exige precisión, experiencia y sensibilidad artística. Espacios como los hornos de vidrio de la isla permiten acercarse a un oficio que combina tradición y creatividad.

El hierro forjado es otro de los trabajos artesanales que forman parte del paisaje mallorquín. Aunque hoy quedan menos artesanos dedicados a este oficio, su presencia puede apreciarse en balcones, barandillas, ventanales y elementos decorativos de numerosos edificios, especialmente en localidades como Palma o Sóller, donde el paseo por sus calles permite descubrir detalles vinculados a la arquitectura tradicional y modernista.

Inca, la ciudad de la piel y el calzado

La piel y el calzado constituyen otro de los grandes capítulos de la artesanía mallorquina. Inca es conocida históricamente como la ciudad de la piel por su vinculación con la fabricación de zapatos y artículos de cuero. Su tradición industrial y artesanal continúa siendo uno de los rasgos más representativos del municipio.

El Museo del Calzado y de la Industria permite conocer la evolución de este sector y comprender la importancia que tuvo para el desarrollo económico de la isla. Además, la Ruta del Calzado ofrece al visitante la posibilidad de acercarse a tiendas, talleres y espacios vinculados a una de las actividades más reconocidas de Mallorca.

Una forma diferente de viajar por Mallorca

La artesanía ofrece al viajero una manera más pausada, cercana y consciente de descubrir Mallorca. A través de sus talleres, rutas y productos locales, la isla invita a mirar más allá de sus paisajes y a conectar con las personas que mantienen vivos estos oficios.

Comprar una pieza artesanal en Mallorca no significa llevarse solo un objeto, sino una parte de su historia: el tiempo dedicado a trabajarla, la técnica heredada y el vínculo con el territorio. Desde un siurell hasta una tela de llengües, desde un cesto de llata hasta una pieza de vidrio soplado, cada creación refleja una Mallorca hecha a mano, auténtica y profundamente mediterránea.