El OMODA 9 SHS, entre los híbridos enchufables con mayor demanda

miércoles 10 de junio de 2026 , 09:15h

El OMODA 9 SHS híbrido enchufable alcanza un nuevo hito en su trayectoria comercial tras superar los 5.000 clientes en España, consolidando su posicionamiento como uno de los modelos clave en su segmento.

Desde su lanzamiento en mayo de 2025, el modelo ha mostrado una evolución comercial sostenida y especialmente sólida en su primer ejercicio, en el que logró 3.200 matriculaciones en apenas ocho meses, con una media superior a las 400 unidades mensuales y picos cercanos a las 600 unidades al mes.

En 2026, el OMODA 9 SHS híbrido enchufable mantiene esta tendencia positiva, con una media de 420 unidades mensuales y un total de 1.832 matriculaciones entre enero y mayo, reforzando su presencia en el mercado y su competitividad en el segmento. Este sólido comportamiento comercial le permite situarse, además, entre los diez híbridos enchufables más vendidos en España en el acumulado del año.

Sólido desempeño en el canal particular

El éxito del OMODA 9 SHS híbrido enchufable se sustenta en gran medida en su fuerte aceptación por parte del cliente final. Actualmente, el 70% de las ventas corresponde a cliente particular, un indicador clave de su capacidad de atracción en este canal.

En este contexto, el modelo se sitúa entre los tres vehículos más vendidos de su categoría (híbridos enchufables, segmento D) entre los clientes particulares en España en el acumulado de 2026, consolidando su relevancia en uno de los segmentos con mayor crecimiento y competitividad del mercado.

Tecnología Super Hybrid System: una propuesta que combina prestaciones y eficiencia

El OMODA 9 SHS se comercializa en España exclusivamente con la tecnología Super Hybrid System (SHS), un avanzado sistema híbrido enchufable diseñado para combinar altas prestaciones, eficiencia y una amplia autonomía de uso.

Su sistema de propulsión desarrolla una potencia combinada de 537 CV y permite acelerar de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos. Además, ofrece hasta 145 kilómetros de autonomía eléctrica y más de 1.100 kilómetros de autonomía total, situándose entre las propuestas más destacadas de su categoría.

Estas cifras son posibles gracias a una arquitectura de última generación compuesta por tres motores eléctricos, un motor de combustión, transmisión automática 3DHT, tracción total AWD y una batería CATL M3P de 34,5 kWh de capacidad.

El conjunto se completa con una dotación tecnológica y de confort de referencia, que incluye suspensión electromagnética, pantalla panorámica de 24,6 pulgadas, Head-Up Display, asientos con ventilación, calefacción y masaje, así como 19 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS).

Con esta combinación de tecnología, prestaciones y equipamiento, el OMODA 9 SHS híbrido enchufable se posiciona como una de las propuestas más completas del segmento SUV electrificado.

Consolidación en el mercado español

Con este hito, el OMODA 9 SHS híbrido enchufable no solo alcanza una cifra significativa de matriculaciones, sino que refuerza su consolidación como uno de los protagonistas del segmento SUV electrificado en España, gracias a una propuesta que combina diseño, tecnología, prestaciones y accesibilidad.

Analizando estos resultados por comunidades autónomas, destaca especialmente Extremadura, pues en 2026 el OMODA 9 SHS híbrido enchufable se ha convertido en el híbrido enchufable más vendido del mercado entre los clientes particulares (y el tercero en todos los canales). En comunidades como País Vasco, Castilla y León, La Rioja, Castilla La Mancha y Navarra también ocupa las cinco primeras posiciones de los rankings de ventas de vehículos enchufables.

En volumen, Madrid concentra el 30,7% de las matriculaciones del OMODA 9 SHS híbrido enchufable desde su lanzamiento, situándose como el principal mercado para el modelo en España. Cataluña y Andalucía completan el podio territorial, con el 12,7% y el 12,3% del total de las matriculaciones, respectivamente.