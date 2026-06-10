Explora Journeys y la Fórmula 1 inauguran el GP de Mónaco 2026 con una fiesta oficial a bordo del Explora I

miércoles 10 de junio de 2026 , 09:30h

La emoción de la máxima competición automovilística se fusionó con la elegancia del mar en una velada excepcional en Port Hercule, donde Explora Journeys celebró la fiesta oficial de apertura del FORMULA 1 Louis Vuitton Grand Prix de Mónaco 2026 a bordo de EXPLORA I.

Al regresar al Principado durante uno de los fines de semana más icónicos del calendario internacional por segundo año consecutivo, la marca de viajes oceánicos de lujo reafirmó su presencia en el destino, transformando EXPLORA I en un punto de encuentro entre sofisticación, deporte y entretenimiento.

“Puede que la nueva dirección más emocionante de Mónaco este fin de semana no esté en tierra firme”, afirmó Anna Nash, presidenta de Explora Journeys. “Como una de las marcas más recientes del sector de los viajes de lujo, Explora Journeys está redefiniendo lo que significa vivir el océano. Ser anfitriones de la fiesta oficial de inauguración de la Fórmula 1 a bordo del EXPLORA I sitúa a nuestra marca, nuestros barcos y nuestra visión en el centro de uno de los eventos más emblemáticos del mundo, y refleja el impulso que estamos construyendo mientras seguimos redefiniendo los viajes por mar”.

Al caer la noche sobre la Costa Azul, EXPLORA I se convirtió en el gran protagonista de Port Hercule, recibiendo a un distinguido grupo de invitados internacionales, referentes culturales e iconos del deporte para una exclusiva fiesta privada. La noche fusionó una experiencia de hospitalidad excepcional con espectáculos de talla internacional, incluyendo una selección de cócteles y vistas panorámicas de la Riviera, iluminadas por el mayor espectáculo de drones jamás realizado en Europa, con 3.050 drones que llenaron de luz el cielo nocturno.

El espectáculo ofreció un recorrido visual coreografiado de diez minutos por el presente y el futuro de la Fórmula 1. Tras un espectacular despegue simultáneo, los drones recrearon imágenes del paisaje urbano de Mónaco y de su icónico circuito urbano, seguidas por el trofeo del Gran Premio de Mónaco. La animación, de aproximadamente 183 metros de altura y 244 metros de ancho, destacó la extensión del acuerdo de la Fórmula 1 con el Principado hasta 2035.

La energía de la noche alcanzó su punto álgido con un extraordinario cartel musical. El fenómeno internacional Bob Sinclar se puso a los mandos para ofrecer una inolvidable sesión de DJ, mientras que la supermodelo e icono de estilo Naomi Campbell hizo una aparición especial y también ofreció un exclusivo set que mantuvo a los asistentes bailando hasta altas horas de la noche.

Numerosas personalidades VIP, leyendas del entretenimiento y figuras destacadas del automovilismo se dieron cita para celebrar el inicio del fin de semana de competición. Entre los asistentes destacaron Mika Häkkinen, Damon Hill y David Coulthard, junto a altos directivos de Formula 1 y Explora Journeys.

EXPLORA I fue el único barco de su categoría atracado en Port Hercule durante todo el fin de semana del Gran Premio, consolidándose como un elegante refugio frente al mar y un exclusivo punto de encuentro internacional. A lo largo de este legendario evento deportivo, el barco ofreció a sus huéspedes una perspectiva privilegiada sobre la acción en pista, experiencias personalizadas en tierra y una cuidada programación de eventos exclusivos a bordo, dando vida a la visión de Explora Journeys de conectar de forma natural el lujo en tierra y mar.