Tokyo Dome Tour: Acceso al campo, museo y desafío de bateo

miércoles 10 de junio de 2026 , 10:15h

Más allá de la visita habitual a un estadio con acceso poco común y cultura del béisbol…

El Tokyo Dome, uno de los estadios de béisbol más emblemáticos de Japón, ha estrenado en abril el "TOKYO DOME TOUR", una visita guiada completamente en inglés.

Hasta ahora, los visitantes internacionales tenían que unirse a los recorridos en japonés y depender de aplicaciones de traducción.

Con esta novedad, guías expertos de habla inglesa ofrecen información detallada sobre el estadio y la cultura del béisbol en Japón, logrando que la experiencia sea mucho más accesible y atractiva.

El tour incluye el acceso a zonas habitualmente restringidas al público, como el terreno de juego, los banquillos de los jugadores y el bullpen.

Además, en el centro de bateo contiguo, los visitantes pueden vivir una experiencia única al enfrentarse a lanzamientos virtuales de jugadores profesionales, sintiendo la misma emoción que los profesionales al batear.

Tokyo Dome entre bastidores

Sal al campo y ve lo que la mayoría de los aficionados nunca verán

Conoce a tu guía local angloparlante, un verdadero aficionado al béisbol, justo fuera del Tokyo Dome y comienza con una experiencia que se siente especial al instante. Ve mucho más allá de la ruta habitual para visitantes mientras exploras zonas de asientos poco comunes, te colocas en el propio campo y echas un vistazo a espacios como el banco y el bullpen. Con la increíble escala de la cúpula a tu alrededor y un bate usado por un jugador en tus manos para una foto, esta es tu oportunidad de sentir la emoción de estar donde las leyendas del béisbol japonés hicieron historia.

Béisbol en Japón: Explora leyendas, historia y la grandeza del Salón de la Fama

Después de ver el estadio de cerca, entra en el Salón de la Fama y Museo del Béisbol Japonés para descubrir la historia más grande detrás del juego. Con tu guía añadiendo una visión personal en el camino, aprenderás cómo el béisbol llegó a Japón y se convirtió en una pasión nacional. Desde homenajes al Salón de la Fama hasta exhibiciones del WBC y recuerdos vinculados a estrellas como Shohei Ohtani, esta parada aporta un rico contexto cultural y da vida al legado del béisbol japonés de forma vívida.

Batea como un profesional en un final de un centro de bateo japonés de alta tecnología

Termina la gira con un buen reto de bateo en Spo-Dori!, donde podrás disfrutar de uno de los pasatiempos de béisbol más icónicos de Japón. Los centros de bateo con vídeos de lanzadores en pantalla son especialmente comunes y queridos en Japón, lo que le da a esta parada un aire claramente local. Después de explorar la historia del campo y del béisbol, dar un paso adelante ofrece un final divertido y memorable.

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