Lufthansa Group y ANA incorporan a ITA Airways a su empresa conjunta Europa–Japón

miércoles 10 de junio de 2026 , 10:30h

La empresa conjunta estratégica entre Europa y Japón será ampliada por Lufthansa Group y All Nippon Airways (ANA) para incluir a ITA Airways a partir del otoño de 2026.

Se ofrecerán conexiones más cortas y frecuentes entre Japón y Europa a través del hub cinco estrellas de ITA Airways en Roma Fiumicino.

ITA Airways da un nuevo paso en su integración en Lufthansa Group. La empresa conjunta estratégica Europa–Japón de Lufthansa Group (LHG) y All Nippon Airways (ANA) se ampliará con la incorporación de la aerolínea italiana a partir del próximo otoño, tras la firma de un acuerdo celebrado en la Asamblea General Anual de la IATA en Río de Janeiro.

La entrada de la aerolínea italiana en la mayor empresa conjunta entre Europa y Japón permitirá una cooperación más profunda en áreas clave. El acuerdo incluirá la red europea de ITA Airways, incluyendo vuelos domésticos en Italia y rutas hacia el Magreb, así como su conexión de largo radio entre Roma Fiumicino y Tokio Haneda. Esto complementa el alcance actual de la empresa conjunta en Italia, que ya cuenta con la conexión operada por ANA entre Tokio Haneda y Milán Malpensa.

El foco principal será el hub de ITA Airways en el aeropuerto de Roma Fiumicino, desde donde la aerolínea opera un vuelo diario sin escalas a Tokio Haneda. Ambos aeropuertos cuentan con la máxima calificación de cinco estrellas otorgada por Skytrax. A partir de este otoño, este vuelo intercontinental podrá ser reservado por los clientes de ANA, Lufthansa, Austrian Airlines y SWISS, y combinado de forma flexible con sus respectivas redes. Además, la oferta conjunta se desplegará de forma progresiva a partir del otoño de 2026, y los clientes serán informados cuando esté disponible.

Dado que la empresa conjunta también incluye vuelos de conexión operados por ITA Airways hacia Roma, los viajeros con destino u origen Japón dispondrán de nuevas opciones de conexión.

Especialmente para destinos del sur de Europa, la región mediterránea y el norte de África, los tiempos de conexión entre Japón y Europa a través del hub de Roma serán más reducidos. Más allá de Tokio Haneda, ANA ofrece a los pasajeros de ITA Airways numerosas conexiones dentro de su red doméstica en Japón. Asimismo, los pasajeros de todas las aerolíneas podrán acceder a las salas VIP en Roma y Tokio. Los billetes y los programas de fidelización de las aerolíneas serán recíprocamente reconocidos.

La empresa conjunta Europa–Japón fue creada en 2012 por Lufthansa y ANA. Posteriormente se incorporaron SWISS y Austrian Airlines. Desde entonces, este proyecto ha permitido una cooperación más estrecha y una planificación coordinada de productos. La autorización antimonopolio necesaria fue concedida por las autoridades japonesas hace varias semanas. En el marco de esta empresa conjunta, las aerolíneas participantes pueden coordinar sus horarios de vuelo para optimizar la distribución de salidas a lo largo del día. Los clientes de las cinco aerolíneas disponen de una oferta coordinada y homogénea en los vuelos entre Japón y Europa. La posibilidad de combinar vuelos de largo radio con total flexibilidad, incluyendo conexiones regionales en Tokio Haneda y los cinco hubs de Lufthansa Group, amplía de forma significativa las opciones de viaje. En total, la empresa conjunta ofrece ahora 160 vuelos semanales de largo radio entre Europa y Japón.

El presidente y CEO de All Nippon Airways, Juichi Hirasawa, destacó que, de cara al 15º aniversario de la empresa conjunta el próximo año, la alianza con Lufthansa Group ha permitido ofrecer una experiencia de viaje fluida y de alta calidad entre Japón y Europa. Añadió que la incorporación de ITA Airways abre la puerta a Roma como nuevo punto de acceso, ampliando las opciones hacia Italia, el sur de Europa, el Mediterráneo y otras regiones.

Por su parte, el CEO y director general de ITA Airways, Joerg Eberhart, afirmó que la incorporación a la empresa conjunta Europa–Japón junto a ANA y Lufthansa Group representa un hito clave en el desarrollo internacional de la aerolínea. Subrayó que el acuerdo refuerza la conectividad con la región Asia-Pacífico y permitirá ofrecer a los clientes más opciones de viaje, conexiones más eficientes y una experiencia cada vez más integrada.