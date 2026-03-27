ITA Airways aprueba sus cuentas anuales de 2025

viernes 27 de marzo de 2026 , 09:45h

ITA Airways anuncia que el Consejo de Administración, en su reunión celebrada el pasado 24 de marzo, aprobó el proyecto del balance correspondiente al ejercicio 2025, cuyos principales resultados se exponen a continuación:

Ingresos: 3.200 millones de euros (de los cuales 2.800 millones corresponden a ingresos por pasajeros)

EBITDA: 404 millones de euros

EBIT: 25 millones de euros

Resultado neto: 209 millones de euros

De este modo, la Compañía ha alcanzado, por primera vez en su corta historia, un resultado neto positivo de 209 millones de euros (436 millones de euros más que en 2024) y, por segundo año consecutivo, un EBIT positivo de 25 millones de euros (22 millones de euros más que en 2024).

Estos resultados se han logrado gracias a la consolidación del trabajo realizado por toda la Compañía, así como a la contribución de la fase inicial de sinergias alcanzadas con el Grupo Lufthansa, en un año complejo debido a diversos factores, tales como:

un contexto geopolítico complejo; el impacto de las medidas correctoras derivadas de la decisión de la Comisión Europea por la que se aprueba la operación de entrada de Lufthansa en el capital de la Empresa; problemas críticos relacionados con la disponibilidad de aviones de corta y media distancia, que fueron retirados progresivamente del servicio para llevar a cabo los necesarios trabajos de mantenimiento en los motores Pratt & Whitney; la ausencia de apoyo comercial de una aerolínea asociada en las rutas entre Italia y Estados Unidos, el principal mercado internacional de la Compañía.

Al mismo tiempo, a diferencia de lo ocurrido en 2024, los resultados se vieron influidos por los efectos positivos del ajuste contable de las deudas y los créditos denominados en moneda extranjera (principalmente en dólares estadounidenses) a los tipos de cambio vigentes al cierre del ejercicio.

No obstante, los costes financieros asociados a los contratos de arrendamiento relacionados con el plan de modernización y ampliación de la flota siguen siendo elevados lo que hace que el resultado operativo aún no sea plenamente sostenible; la Compañía seguirá trabajando en ello para alcanzar una rentabilidad estable.

En conjunto, los ingresos totales de la empresa en 2025 ascendieron a 3.200 millones de euros, en línea con el año anterior, de los cuales 2.800 millones de euros procedieron del transporte de pasajeros (+2,7 % respecto a 2024). Este crecimiento también se refleja en el resultado del EBITDA, que mejoró en 67 millones de euros en comparación con el año anterior. El resultado del flujo de caja también fue positivo, con 639 millones de euros, lo que supone un aumento de 163 millones de euros respecto a 2023.

ITA Airways operó más de 123 000 vuelos regulares durante el año (un 11 % menos que en 2024) y transportó a 16,2 millones de pasajeros (un 8 % menos que en 2024), con un índice de ocupación del 83,4 %, lo que supone un aumento de 2,1 puntos porcentuales con respecto al año anterior.

En 2025 continuó el crecimiento de la flota de ITA Airways. Se incorporaron diez nuevos aviones a la flota, lo que, junto con la retirada simultánea de tres aviones de generaciones anteriores, elevó el número total de aviones de la flota a 106 a finales de año (24 de fuselaje ancho y 82 de fuselaje estrecho), de los cuales el 70 % eran aviones de nueva generación, con una antigüedad media global de 6,5 años.

«El año 2025 ha marcado un punto de inflexión para ITA Airways: hemos obtenido beneficios por primera vez, lo que confirma que vamos por el buen camino», declaró Joerg Eberhart, consejero delegado y director general de ITA Airways. «Este es el resultado del compromiso de toda la empresa y los primeros efectos tangibles de nuestra alianza industrial con el Grupo Lufthansa. Sin embargo, sabemos que, para alcanzar una rentabilidad plenamente sostenible, debemos reducir la carga que suponen los costes de arrendamiento de la flota; ya estamos trabajando con determinación en ello».

«Hoy celebramos otro hito histórico para la Compañía. Los resultados aprobados confirman la solidez de la trayectoria de ITA Airways y el valor de la colaboración entre sus accionistas», comentó Sandro Pappalardo, presidente de ITA Airways. «La empresa sigue desempeñando un papel fundamental en la conectividad del país, con una estrategia basada en la calidad, la sostenibilidad y la innovación. Esta cooperación es crucial para construir una aerolínea moderna y competitiva, en beneficio de todo el país».