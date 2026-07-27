Ese doble movimiento de la distancia y la fuga

lunes 27 de julio de 2026 , 08:00h

En ocasión de Apertura 2026, Bombon (Barcelona) y CRISIS (Lima) presentan un nuevo proyecto conjunto comisariado por Margot E. Cuevas.

La exposición tendrá lugar el viernes 27 de febrero a las 19:00h en el espacio que ambas galerías comparten en Madrid, ubicado en Calle de la Madera 33.

“Ese doble movimiento entre la distancia y la fuga” reúne las prácticas de Esther Gatón, Ana Navas y Nora Aurrekoetxea, tres artistas que, desde lenguajes y aproximaciones diferentes, exploran aquellos espacios intermedios donde las formas, los objetos, la memoria y los cuerpos entran en relación.

Sus prácticas comparten un interés por todo aquello que se sitúa entre las cosas: entre el cuerpo y el espacio, entre el original y la copia, entre la memoria y la materia, entre la protección y la exposición. A través de la escultura, la instalación y la transformación de la manera en la que percibimos materiales y objetos, las artistas construyen formas que no buscan afirmarse como presencias fijas, sino abrir preguntas sobre aquello que cambia, aquello que deja un rastro y aquello que sólo puede hacerse presente de manera indirecta.

La práctica de Nora Aurrekoetxea (Bilbao, 1989) parte de una reflexión sobre el cuerpo, sus límites y sus formas de relación con el mundo. Sus esculturas exploran la tensión entre vulnerabilidad y protección, entendiendo los objetos como extensiones afectivas que conservan rastros de experiencias físicas y emocionales. Sus formas funcionan como presencias ambiguas: al mismo tiempo refugios y huellas, superficies de defensa y espacios donde la fragilidad se hace visible.

Por su parte, Ana Navas (Quito, 1984) investiga la circulación y transformación de las formas a través de los vínculos entre arte, diseño, artesanía y cultura popular. Su trabajo cuestiona las nociones de originalidad y copia, observando cómo los objetos cambian de significado cuando atraviesan diferentes contextos culturales. Sus obras exploran la memoria de las imágenes y la capacidad de los objetos para acumular nuevas historias a través de sus desplazamientos y reinterpretaciones.

Esther Gatón (Valladolid, 1988) explora las relaciones afectivas y perceptivas que establecemos con los objetos y los materiales que nos rodean. Su práctica parte de aquello que sucede de manera casi imperceptible: gestos cotidianos, recuerdos fragmentarios, intimidades fugaces y formas de atención que suelen quedar fuera de los grandes relatos. Sus obras funcionan como lugares de tránsito entre la memoria y la presencia material de los objetos, revelando cómo el cuerpo guarda y transforma los lugares que habita.