Looping GREIS presenta el vídeo ASALA 2

lunes 27 de julio de 2026 , 08:45h

Looping GREIS, artista multidisciplinar y pionera del livelooping en España, presenta el vídeo ASALA 2, el primer adelanto de su tercer LP que verá la luz a finales de año.

En palabras de Looping GREIS: “El asalato o cas-cas es un instrumento africano, que toco desde hace años y con el que sigo investigando. Si en el anterior disco lo mezclé con la voz, esta vez doy un paso más y lo mezclo con zapateo y algo de malabares.”

Este proyecto ha recibido la Ayuda a la creación de Músicas Populares de la SGAE 2025 para su composición. Y la Ayuda a la Creación del Ayto. de Madrid 26/27 para la realización de la parte visual y promocional.

Looping Greis es el proyecto personal de Gracia Teixidor, cantante, percusionista y compositora, formada en teatro. Una mujer orquesta del siglo XXI. Una sola intérprete y una máquina repetidora (Loop Station) como únicos recursos musicales en el show de una mujer-orquesta, que imita y reinventa cada instrumento con su voz y su cuerpo, con recursos del beat box y la percusión corporal.

Un concierto-cabaret, en el que la artista despliega un montón de habilidades musicales y pequeños instrumentos del folclore del mundo con un repertorio de canciones originales que hacen guiños a clásicos de diversas épocas y estilos, desde Queen a Chavela Vargas, de Janis Joplin a Juanito Valderrama, con un discurso reivindicativo y original para todos los públicos. Un espectáculo de virtuosismo vocal y de precisión rítmica que se atreve con todos los géneros musicales, abordando especialmente la World music. Un recorrido musical que empieza en España y atraviesa Europa hasta el este, para atravesar el mundo árabe y adentrarse en África.