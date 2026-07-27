Vuelve La Abadía cruza la calle

lunes 27 de julio de 2026 , 08:15h

Una temporada más, y ya van nueve ediciones, la Fundación Teatro de La Abadía vuelve a impulsar el proyecto de mediación Abadía cruza la calle, que persigue crear una comunidad teatral desde la que dar espacio a la diversidad de la sociedad actual, entendiendo las artes escénicas como herramienta de transformación social y apoyándose en las vecinas del barrio de Chamberí, donde se encuentra Teatro de La Abadía.

Así, desde 2018, Teatro de La Abadía, que ha sido cuna de grandes actores y actrices, desarrolla este proyecto en su Centro de Estudios, incluyendo, cada temporada, dos talleres teatrales regulares, de acceso gratuito, y que constituyen espacios de juego y creación que persiguen acoger las realidades diversas que conviven en la ciudad, en Madrid: uno para niños y niñas desde seis años, organizado por edades en diferentes grupos, otro para jóvenes y otro para personas adultas.

Los talleres infantiles están abiertos a niños, niñas y jóvenes del barrio, así como de las Residencias Infantiles Chamberí y Vallehermoso. Se crea un espacio donde acercarse al teatro, fortalecer la autonomía y desarrollar nuevos imaginarios, siempre trabajando la tolerancia, creando una experiencia compartida que ponga en valor el cuidado del entorno y el de los demás.

El grupo de personas adultas de La Abadía cruza la calle se desarrolla en sesiones de dos horas, una vez a la semana, con dos grupos formados por personas usuarias del Centro de Día con diversidad funcional, el Equipo de Atención Social Comunitaria Chamberí INTRESS, y otras vecinas y vecinos del barrio. El teatro favorece, aquí, destrezas tan relevantes como la corporal, la intelectual, la afectiva y la social.

Artistas mediadoras integrantes de otros proyectos en la casa: Aida Villar, Clemente García y Marcos Toro, acompañan a estos grupos bajo la mirada de Rosario Ruiz Rodgers, coordinadora del proyecto además del Centro de Estudios de La Abadía. Al finalizar cada temporada de talleres, los distintos grupos se encuentran con el público en sendas creaciones escénicas. Además, la pasada temporada se desarrolló la experiencia de crear un grupo intergeneracional, mezclando las experiencias de ambos colectivos.

Hasta septiembre, La Abadía cruza la calle mantendrá abierta su matrícula de inscripción, para empezar con los talleres de la temporada 26/27 en la primera semana de octubre.