Feria del Pollo de Adeje, un triunfo de la gastronomía local, la música y la inclusión

miércoles 17 de junio de 2026 , 09:30h

El evento reunió a miles de personas en la Calle Grande y la Plaza de España, logrando una excelente acogida en las actividades previas y agotando las existencias en varias de las casetas participantes.

El Ayuntamiento de Adeje, en colaboración con la Asociación de Empresarios, Comerciantes y Profesionales de Adeje (AECPA), ha clausurado con un balance muy positivo la II Feria del Pollo de Adeje 2026. Desde las 18:00 h hasta la 01:00 h del pasado sábado 13 de junio, las calles del municipio se llenaron de sabor y tradición, consolidando este evento como una cita destacada en el calendario gastronómico del sur de Tenerife.

El protagonista de la jornada fue el pollo de Adeje, una receta con más de 40 años de historia que conquistó los paladares de residentes y turistas. Los catorce establecimientos locales participantes (Restaurante España, Vermutería La Isa, Tasca El Cañón, La Fonda Central, Donde Jona, La Tasquita de Adeje, Sapori di Grano, Taskita Juanito, Restaurante Otelo, Pica Pica La Favorita, Restaurante Aroma y Sabor, Buddha Sano, Empanadas Artesanales Edén y Crepería Vicenta) reportaron un gran volumen de ventas. La oferta culinaria se completó con vinos de la comarca de Abona y una selección de postres de elaboración propia.

Alberto Álvarez, concejal de Desarrollo Económico y Empleo, destacó al cierre del evento: "Hemos superado todas las expectativas. No solo hemos dinamizado nuestra economía local y honrado nuestras raíces, sino que hemos demostrado que es posible crear espacios de ocio de primer nivel donde absolutamente todos los vecinos y visitantes tienen cabida. Ese es el verdadero éxito de esta feria".

Por su parte, la concejala del Área de Promoción de la Actividad Económica y el Empleo, Mercedes Vargas, hizo hincapié en el impacto directo de la jornada sobre el tejido empresarial. "Con esta segunda edición hemos revalidado el éxito del año pasado y constatado el efecto multiplicador que tiene este formato en nuestra economía. El gran volumen de asistentes ha supuesto un impulso comercial que no se ha limitado a las catorce casetas instaladas, sino que ha dinamizado y beneficiado a los comercios, bares y restaurantes de todo el entorno”.

Como antesala a la feria, los días previos se desarrollaron los talleres gastronómicos gratuitos, que registraron una destacada participación ciudadana y contaron con el acompañamiento del asesor gastronómico Pablo Pastor. Durante estos encuentros, los asistentes pudieron aprender de primera mano con los chefs locales gracias a las clases magistrales de Josefa Dorante Afonso (Restaurante Otelo) con sus “Secretos de familia”; Laidy Yakeline García Palacios (Restaurante Aroma y Sabor), quien descubrió “El sabor de los ajíes”; y Humberto Diogo Lisboa de Bragança (Buddha Sano), que cerró el ciclo enseñando “Saber y Sabores para condimentar pollo”.

Uno de los hitos de esta segunda edición ha sido el cumplimiento de su promesa como evento 100% inclusivo. La zona reservada para Personas con Movilidad Reducida (PMR) y la gestión de la Plaza de España a cargo de la Ludoteca SocioEduca permitieron que cientos de familias disfrutaran sin barreras.

A este entorno accesible se sumó un ambiente festivo y una programación musical ininterrumpida. Desde la apertura con la Comparsa K'nadum, hasta el cierre de La Chalana, pasando por las formaciones Aseres, Los Vándalos, La Fanfarria Santa Catalina o la 101 Brass Band. Uno de los momentos más destacados de la jornada se vivió cuando la Parranda El Mesturao interpretó en directo la canción oficial de la feria, cuyo videoclip (estrenado el pasado 27 de mayo) ya se había convertido en un fenómeno viral en las redes sociales de Adeje Impulsa, siendo coreada por gran parte de los asistentes.

Tras los magníficos resultados de esta edición, el Ayuntamiento de Adeje y la AECPA ya comienzan a tomar nota para la preparación de una tercera edición, con el firme objetivo de seguir impulsando el sector comercial, la identidad cultural y la gastronomía del municipio.