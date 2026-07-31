Elisabetta Franchi afianza su expansión en el corazón del lujo milanés

La firma italiana Elisabetta Franchi continúa impulsando su estrategia de expansión internacional con la inauguración de un nuevo corner en Rinascente Milano Duomo, uno de los grandes almacenes más emblemáticos de Italia y un referente del lujo y la moda en el centro de Milán.

Situado en la cuarta planta del histórico establecimiento, el nuevo espacio, de 27 metros cuadrados, reúne una cuidada selección de las colecciones de prêt-à-porter y accesorios de la marca. El proyecto responde a la identidad estética de Elisabetta Franchi mediante un diseño contemporáneo, limpio y funcional, concebido para destacar las colecciones y ofrecer una experiencia de compra elegante y fluida.

El interiorismo combina estructuras de latón, acabados en madera y sistemas expositivos abiertos que favorecen un recorrido visual ordenado. En el centro del corner destaca una consola diseñada para la presentación de los accesorios, elaborada con vidrio, latón y madera, mientras que un pavimento textil en tonos beige y burdeos delimita el espacio comercial y mantiene la coherencia con el concepto retail desarrollado por la firma en sus boutiques internacionales.

Con esta nueva apertura, Elisabetta Franchi consolida su presencia en una de las ubicaciones comerciales más prestigiosas de Milán y refuerza su estrategia de crecimiento en grandes almacenes y destinos de compras de alta gama. La incorporación a Rinascente Milano Duomo supone un nuevo paso en la expansión de la marca y aumenta su visibilidad ante una clientela internacional que convierte este espacio en una de las principales referencias del retail de lujo europeo.