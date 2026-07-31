Los viajes temáticos se consolidan como la gran tendencia del verano

viernes 31 de julio de 2026 , 10:15h

Aprender cómo se diseña una rutina de belleza coreana en Seúl. Pasar varios días sin mirar el móvil navegando por los canales del sur de la India. Cebar con una familia beduina en Jordania o contemplar el amanecer en la sabana de Kenia mientras una familia de elefantes cruza frente al todoterreno, se han convertido en algunos de los viajes temáticos preferidos por los viajeros en España.

Cuando hablamos de viajes de lujo, cada vez son menos las personas que eligen un viaje únicamente por el destino. Ese cambio de mentalidad está impulsando el auge de los viajes temáticos, una de las tendencias que está marcando el turismo este verano y que refleja cómo las vacaciones han dejado de ser únicamente un momento de descanso para convertirse en una experiencia de aprendizaje, bienestar o conexión personal. Para el 60% de los viajeros lo más valorado es vivir experiencias auténticas en sus vacaciones. “Una foto de cualquier monumento puedes descargarla de internet e incluso crearla con IA, pero disfrutar de un masaje ayurvédico en India o adentrarse en los bosques de Uganda, son experiencias que no se pueden replicar, son únicas para cada persona. Por eso cada vez son más valoradas.” declara Jesus Rodriguez CEO de VOLARE.

Existe otra transformación evidente: según datos de VOLĀRE, ocho de cada diez viajeros descubren e investigan sus próximas vacaciones desde el móvil, convertido en el principal escaparate del turismo gracias a las redes sociales y al abundante contenido audiovisual.

Precisamente las redes sociales se han consolidado como uno de los grandes motores de esta tendencia. El éxito de la cosmética coreana es un buen ejemplo: millones de personas siguen a diario las rutinas de cuidado de la piel que comparten creadoras de contenido de todo el mundo, despertando el interés por descubrir ese universo en primera persona. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que viajando por Seúl junto a una especialista en cosmética? No es casualidad que la capital surcoreana se haya convertido en uno de los grandes destinos para los amantes del skincare.

Más allá de comprar productos de belleza, los viajes temáticos proponen descubrir el K-Beauty desde dentro, con la asesoría durante el viaje de especialistas en cosmética, que realiza un diagnóstico personalizado de la piel y acompaña al viajero por tiendas y farmacias especializadas para diseñar una rutina basada en el conocimiento y no en las tendencias virales. A ello se suma el auge de los estudios de colorimetría personal, una de las experiencias beauty más virales del momento, que ya se ha convertido en una parada imprescindible para muchos viajeros que visitan el país.

India: cuando el verdadero lujo es apagar el móvil

Mientras la hiperconectividad domina el día a día, otra tendencia gana protagonismo: el digital detox. En el sur de la India, se propone un itinerario donde las pantallas dejan paso al silencio, los tratamientos ayurvédicos, las sesiones de yoga al amanecer, la navegación por el lago Vembanad o los talleres de alfarería tradicional.

Una experiencia pensada para recuperar algo cada vez más escaso: la atención plena.

Conocer un país empieza por sentarse a su mesa

La gastronomía también se ha convertido en uno de los grandes motores del viaje. Cada vez son más los viajeros que buscan descubrir un país a través de sus sabores, sus productores y las historias que hay detrás de cada plato, sustituyendo las experiencias gastronómicas convencionales por encuentros auténticos con la cultura local.

Con esta filosofía, VOLĀRE propone experiencias que van mucho más allá de reservar mesa en un restaurante. En Jordania por ejemplo el viajero podrá disfrutar de una velada en el hogar de una familia de Wadi Musa, donde la hospitalidad beduina y la conversación se convierten en parte esencial de la experiencia. En Perú, los visitantes pueden recorrer los restaurantes más prestigiosos de Lima en un tour gastronómico nocturno por Miraflores y Barranco, participar en una cata de cacao y café guiada por expertos locales o acceder de forma privada a Casa Luna, la residencia del arquitecto Javier Luna, para compartir una comida rodeados de una de las colecciones de arte peruano más importantes del país. En Uzbekistán, la gastronomía acompaña todo el recorrido con cenas en algunos de los restaurantes más representativos del destino, permitiendo descubrir la riqueza culinaria de ciudades históricas como Khiva o Tashkent.

Según datos de VOLĀRE, la nueva agencia de viajes de lujo online, los millennials ya no priorizan acumular escapadas durante el año, sino compartir experiencias únicas con las personas adecuadas, de tal manera que crecen así los viajes entre amigos, en familia o aquellos que se regalan para celebrar cumpleaños, aniversarios o momentos especiales. En paralelo, los mayores de 65 años se consolidan como uno de los perfiles con mayor interés por los grandes viajes de larga distancia, demostrando que descubrir el mundo ya no tiene edad.

Viajar ya no consiste en ir más lejos, sino en vivirlo de otra manera

Para VOLĀRE, todas estas tendencias responden a una transformación mucho más profunda del viajero. "Cada vez recibimos menos preguntas sobre a qué destino viajar y muchas más sobre qué experiencia pueden vivir en destino. Hay personas que sueñan con entender el K-Beauty en Corea, otras quieren desconectar unos días del mundo digital y otras llevan años imaginando un safari en África. El viaje deja de organizarse alrededor del mapa para hacerlo alrededor de una pasión” asegura Jesús Rodriguez CEO de VOLĀRE.

Con itinerarios completamente personalizados, guía privado incluso para viajes de dos personas y una cuidada selección de hoteles y experiencias, VOLĀRE responde a una nueva forma de viajar donde el lujo no consiste en hacer más, sino en vivir cada destino con mayor profundidad.