Gran Meliá propone Mallorca y Menorca para disfrutar del eclipse total

viernes 31 de julio de 2026 , 09:30h

El próximo 12 de agosto tendrá lugar uno de los acontecimientos astronómicos más excepcionales de las últimas décadas: un eclipse solar total visible desde algunos de los puntos más privilegiados de España, entre ellos las Islas Baleares. Con motivo de este fenómeno único, Gran Meliá ha diseñado dos experiencias exclusivas en Hotel de Mar, en Mallorca, y Villa Le Blanc, en Menorca -ambos miembros de "The Leading Hotels of the World"-, que combinan navegación privada, gastronomía de autor, bienestar y estancias completamente personalizadas.

La fase de totalidad tendrá lugar entre las 20:27 y las 20:33 horas, coincidiendo con el atardecer sobre el Mediterráneo. Además, la fecha coincide con el máximo de actividad de las Perseidas, convirtiendo esta noche de verano en una ocasión excepcional para disfrutar de dos de los espectáculos naturales más singulares del año. Pensadas para quienes buscan experiencias irrepetibles, ambas propuestas incluyen traslados privados, vuelo en jet privado, alojamiento en algunas de las suites más exclusivas de la marca y experiencias diseñadas a medida para descubrir la esencia de Mallorca y Menorca.

Una experiencia estelar para recordar en mitad del Mediterráneo

La experiencia ha sido concebida como un viaje integral que comienza desde el mismo momento en que el cliente inicia su desplazamiento, con traslados privados puerta a puerta desde su domicilio hasta el aeropuerto y un vuelo en jet privado desde cualquier punto de Europa. A partir de ahí, la estancia se desarrolla de forma completamente personalizada, con itinerarios diseñados por el equipo de concierge de cada hotel y servicios a medida durante toda la experiencia.

El eje central del programa es el Mediterráneo, donde la observación del eclipse se traslada al mar a bordo de embarcaciones privadas seleccionadas para la ocasión: la Rivamare de Riva en el caso de Mallorca y un tradicional llaüt menorquín en Menorca. Desde estas embarcaciones, los huéspedes podrán vivir el fenómeno en un entorno de máxima privacidad, acompañado de propuestas gastronómicas y servicio a bordo, en un momento en el que el paisaje y la luz del atardecer se transforman por completo.

La propuesta se completa con una cuidada selección de experiencias gastronómicas y de bienestar, concebidas de forma flexible y adaptadas a cada estancia, que podrán incluir desde propuestas culinarias de autor hasta rituales wellness personalizados en destino.

Experiencia desde Hotel de Mar Gran Meliá – Mallorca

En Mallorca, Hotel de Mar Gran Meliá propone una interpretación del eclipse profundamente ligada al mar y al universo náutico que define su identidad. Considerado una de las grandes joyas de la arquitectura mediterránea de los años sesenta y obra del arquitecto José Antonio Coderch, el hotel se convierte en el escenario perfecto para vivir este fenómeno astronómico desde uno de los enclaves más privilegiados de la isla. La experiencia se articula en colaboración con Riva Yacht, una alianza consolidada que impregna tanto los espacios del hotel como el propio diseño del programa.

El momento central tendrá lugar a bordo de la Rivamare (RIVA), la icónica embarcación de la firma italiana, desde la que los huéspedes podrán contemplar el eclipse solar en plena navegación por el Mediterráneo y disfrutarla durante la estancia. En este escenario de máxima exclusividad, el mar actúa como un anfiteatro natural, con el horizonte abierto como único límite y un servicio a bordo que integra propuestas gastronómicas y de bienestar concebidas para acompañar el fenómeno sin interrumpir su carácter contemplativo.

La experiencia se entiende como una prolongación de la estancia en el hotel, que incluye alojamiento en Master Suite con servicio de mayordomía y atención personalizada previa al viaje.

Como propuesta gastronómica nos encontramos con un menú degustación creado a medida por firmada por la chef Marga Coll, inspirado en la tradición culinaria mallorquina y para una ocasión especial, una cena romántica en una cala de la mano de Bombon by Alberta Ferretti, el exclusivo pool club fruto de la colaboración entre Hotel de Mar y la diseñadora italiana, frente al Mediterráneo.

La experiencia se amplía con una selección de propuestas vinculadas al bienestar, la cultura y el paisaje mallorquín, que incluyen tratamientos personalizados, acceso al spa y actividades privadas, así como experiencias exclusivas como una visita privada a la Fundació Pilar i Joan Miró, visitas a Son Moragues o recorridos guiados por Palma.

Experiencia desde Villa le Blanc – Menorca

Miembro de The Leading Hotels of the World y situado frente a la playa de Santo Tomás, Villa Le Blanc Gran Meliá se presenta como un refugio donde la luz y el ritmo pausado de Menorca marcan la experiencia. En este contexto, la navegación en llaüt se convierte en el eje de la vivencia del eclipse, en conexión con la tradición marítima de la isla.

El momento central tendrá lugar a bordo de esta embarcación tradicional menorquina, desde la que los huéspedes podrán contemplar el eclipse solar en pleno Mediterráneo, en un entorno de calma y privacidad, acompañado de servicio a bordo con propuestas gastronómicas durante la navegación.

La estancia se articula de forma personalizada, con alojamiento en Suite Presidencial, servicio de mayordomía y una organización integral del viaje que incluye traslados privados y vuelo en jet privado desde cualquier punto de Europa. Todo ello bajo la coordinación del equipo de concierge del hotel, encargado de diseñar cada experiencia en función de las preferencias de los huéspedes.

La propuesta gastronómica se centra en La Terraza del Balear, el nuevo espacio desarrollado junto al histórico Café Balear de Ciutadella, con una cocina de mercado basada en producto local y vínculo directo con el mar.

El programa se completa con experiencias vinculadas al destino, como bienestar en el spa, tratamiento en pareja en el Thai Room, rutas a caballo por el Camí de Cavalls, experiencias enológicas o visitas a Hauser & Wirth en Illa del Rei.