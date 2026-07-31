Las Palmas de Gran Canaria, donde el deporte y el mar se encuentran

viernes 31 de julio de 2026 , 09:15h

Hay destinos que deben gran parte de su magia a un lugar. Aunque Las Palmas de Gran Canaria tiene una oferta turística muy diversificada, es un hecho que Las Canteras, una de las mejores playas urbana de Europa, es parte de su identidad y marca el ritmo vivencial de la ciudad y su agenda, también a nivel deportivo. En el destino grancanario, practicar un deporte acuático (o que esté cerca del mar) forma parte de la cotidianidad del verano.

La vela latina es, sin duda, el deporte más identificativo de la ciudad. Es un estilo de navegación muy particular, que nació gracias al oficio de cambullonero y su picardía de llegar los primeros al puerto para hacer los mejores intercambios. Hoy, en los campeonatos de vela latina se celebran los fines de semana desde abril a septiembre, coincidiendo siempre con la presencia de los vientos alisios. Los botes recuerdan a la navegación más tradicional y sorprende por la relación entre el tamaño del casco y la altura (12 m) y dimensión de la vela (60 m2), envergada de forma oblicua al mástil. La tripulación está formada por un mínimo de 8 tripulantes y un máximo de 13, y cada uno de ellos tiene una función específica. Y es que en este deporte la coordinación es clave para maniobrar la embarcación que navega en ceñida en un ángulo cerrado contra el viento.

Además de la tradición de la vela latina, si hay algo en lo que Las Canteras destaca con sobresaliente es el snorkel fotográfico. Esta playa urbana es un auténtico acuario natural al aire libre con una gran diversidad de flora y fauna marina fascinante, como caballitos de mar, caracoles burbuja, peces lagarto o verongias con sus increíbles formas tubulares. Además, no solo que sea cautivador, sino que es extremadamente seguro y sencillo. En Los Lisos y Los Charcones (zonas ubicadas en la mitad de la playa) son solo necesarias unas gafas y un tubo de respiración para practicarlo, sin necesidad de alejarse mucho de la orilla ni sumergirse en exceso. Un espectáculo visual acuático al alcance de todos los públicos.

La práctica del surf no pasa desapercibida en Las Palmas de Gran Canaria, que es un destino de renombre internacional para los amantes de este deporte. Las zonas de Los Muellitos, La Laja, El Lloret, El Confital y por supuesto La Cícer gozan de olas asombrosas y desafiantes para la práctica de esta modalidad en cualquier momento del año, gracias al clima y las corrientes marítimas de esta zona privilegiada del Océano Atlántico. Además, en el destino grancanario hay corrientes y oleajes para los más expertos e incluso para albergar competiciones, pero también para principiantes. De hecho, la ciudad forma parte de la Red Mundial de Ciudades de Surf.

Entre las aguas y olas de Las Canteras, también es habitual la práctica del bodyboard, un deporte con semejanzas al surf, pero con tablas más cortas y flexibles. El deportista se tumba boca debajo de la tabla y con los brazos y las piernas libres para nadar, puede llegar a hacer auténticas acrobacias en el agua.

Sin embargo, para quienes coger olas o hacer piruetas sea un reto, incluso en una de las mejores olas derechas del continente como la de El Confital, el pádel surf es una opción más tranquila y divertida para surcar el mar a cierta distancia de la orilla.

Deportes fuera del agua

Siendo una de las mejores playas urbanas de Europa, Las Canteras también ofrece la posibilidad de hacer deporte en la arena y en el aire. Los entrenamientos cualificados de vóley o tenis playa – hay clubes de vóley y una escuela de tenis de esta modalidad – son habituales de ver, especialmente en la zona denominada Playa Grande. Por supuesto, las pachangas entre amigos y familiares, en una atmósfera más relajada y divertida, son uno de los pasatiempos deportivos más cotizados de la ciudad durante todo el año.

Los vientos alisios que soplan en la ciudad son el aliado perfecto para realizar parapente sobre la playa de Las Canteras, permitiendo visualizar el mar desde el cielo y tener una perspectiva de la ciudad y parte de la isla, creando un recuerdo imborrable en la retina.