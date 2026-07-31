Hell's Kitchen Ibiza abre una nueva temporada con una carta que mira al Mediterráneo

Tras el éxito de su estreno el pasado año, Hell's Kitchen Ibiza, el primer restaurante europeo del célebre concepto gastronómico de Gordon Ramsay, afronta su segunda temporada con una propuesta culinaria renovada en la que el protagonismo recae en los sabores del Mediterráneo y el producto local. Ubicado en The Unexpected Ibiza Hotel, el restaurante se ha consolidado como una de las experiencias gastronómicas más destacadas de la isla.

La nueva carta incorpora recetas que reinterpretan la cocina mediterránea con el sello inconfundible del chef británico. Entre las incorporaciones destacan el tiradito de lubina con leche de tigre de mango, el carpaccio de gamba roja, las croquetas de gamba y las vieiras gratinadas, elaboraciones que ponen en valor ingredientes de proximidad y una cocina de marcada personalidad.

La propuesta se amplía con platos como la ensalada de remolacha y endivia con queso de cabra, el salmón glaseado a la brasa, la carrillera de cerdo Bourguignon con carpaccio de pera o el pulpo a la parrilla. Para el broche final, el postre Ibiza Sunset rinde homenaje a la isla con una combinación de piña asada al Amaretto, miel de Ibiza, mousse de coco, crumble de cacao, hierbabuena y granizado de piña.

Estos nuevos platos conviven con algunos de los grandes iconos de Hell's Kitchen, entre ellos el popular Beef Wellington para compartir y el ya clásico Sticky Toffee Pudding, dos de las recetas más reconocibles del universo gastronómico de Gordon Ramsay.

La experiencia se completa con una cuidada propuesta de coctelería servida en la barra central del restaurante, concebida como punto de encuentro antes o después de la cena. Entre las especialidades figuran combinaciones de autor como Notes from Gordon, elaborado con ginebra, té verde, melocotón y lemongrass, y Obligatory Pink Drink, una refrescante mezcla de vodka y pomelo.

The Site Ibiza, un nuevo referente del lifestyle en la isla

Hell's Kitchen forma parte de The Site Ibiza, el nuevo proyecto de Palladium Hotel Group, un espacio que reúne hospitalidad de lujo, alta gastronomía, cultura, arte y retail en una propuesta dirigida tanto a residentes como a visitantes internacionales.

El complejo aspira a convertirse en uno de los grandes polos gastronómicos del Mediterráneo gracias a una oferta que reúne algunos de los nombres más destacados de la cocina contemporánea. Junto a Hell's Kitchen conviven conceptos como StreetXO Ibiza, de Dabiz Muñoz; COYA Ibiza; Leña Ibiza y Lobito de Mar, de Dani García, además de referentes ya consolidados como Sublimotion y TATEL Ibiza.

La propuesta se completa con dos hoteles de cinco estrellas —BLESS Ibiza The Site y The Unexpected Ibiza Hotel— y IBIZA Gallery, un espacio dedicado a la moda, el diseño y el arte contemporáneo que refuerza el carácter experiencial del proyecto.