OUIGO MATCH, la nueva plataforma de ventajas para planificar el viaje perfecto

viernes 31 de julio de 2026 , 08:45h

Viajar con OUIGO ahora empieza mucho antes de subir al tren… y continúa al llegar al destino. El operador de Alta Velocidad lanza OUIGO MATCH: un nuevo espacio disponible tanto en su web como en su App, donde los viajeros pueden acceder a ventajas exclusivas gracias a una cuidada selección de colaboradores de referencia para cada momento del viaje. Esta iniciativa, lanzada oficialmente en pleno verano, se presenta como un complemento de gran interés de cara a que los viajeros de OUIGO puedan mejorar su experiencia de viaje, aprovechando las ventajas que ofrece para disfrutar al máximo ya desde este periodo estival.

Con este lanzamiento, la compañía da un paso adelante y amplía su propuesta más allá del billete, transformando su ecosistema digital en una extensión natural de la experiencia de viaje. El objetivo: que los viajeros puedan organizar su escapada de forma sencilla, rápida y con precios ajustados, sin perder tiempo comparando múltiples opciones. Un nuevo espacio que reúne todas las claves para preparar el viaje perfecto y disfrutar de los mejores planes y comodidades.

Así se construye una escapada perfecta

Los descuentos de OUIGO MATCH se activan durante el proceso de compra del billete de OUIGO, momento en el que el viajero accede, directamente, a las ventajas de los distintos colaboradores. Además, la plataforma cuenta con un espacio específico en la web oficial de OUIGO España que explica el proyecto y presenta de forma informativa estas colaboraciones, agrupadas en cuatro grandes categorías que reflejan los distintos momentos del viaje:

MUÉVETE POR LA CIUDAD (moverse en origen y destino): acuerdos con partners de movilidad urbana para llegar de forma cómoda y económica a la estación o al alojamiento como Freenow by Lyft.

DÓNDE DORMIR (alojarse): ventajas con plataformas de alojamiento para encontrar dónde dormir al mejor precio, como Booking.

DIFRUTAR (ocio y cultura): experiencias, visitas y actividades para transformar el destino en un recuerdo (Civitatis, Freetour y Nextory, etc.).

PERTENENCIA (apoyo a asociaciones y colectivos): acuerdos con asociaciones y colectivos con condiciones especiales en los viajes en OUIGO como el acuerdo con el Carné Internacional de Estudiante (ISIC).

El objetivo es que planificar una escapada sea tan fácil como inspirador. Con OUIGO MATCH, el viajero puede, en un solo clic, sumar alojamiento, desplazamientos urbanos, actividades o contenidos digitales a su viaje, con la tranquilidad de saber que OUIGO ya ha seleccionado y negociado las mejores opciones, transformando cada viaje en una experiencia única. Beneficios que se traducen en descuentos reales y experiencias que marcan la diferencia, como hasta un 40% de descuento en Freenow by Lyft para sus nuevos usuarios y un 5% para clientes ya existentes, el 2% del importe de cada reserva efectuada en Civitatis acumulado en forma de puntos para la siguiente reserva en la página del partner o el 10% de descuento en visitas guiadas con Freetour.com.

“Con OUIGO MATCH damos un paso más en nuestra forma de entender el viaje: estas alianzas son una prolongación de la experiencia en cada uno de nuestros destinos. Hemos seleccionado partners que resuelven momentos clave del viaje —cómo llegar o salir de la estación, dónde dormir, qué hacer en destino o cómo aprovechar mejor el tiempo — y hemos negociado ventajas claras para nuestros usuarios, asequibles y fáciles de activar, en coherencia con la propia experiencia digital de OUIGO”, apunta Federico Pareja, director Comercial y de Marketing de OUIGO. A lo que añade, “OUIGO seguirá trabajando en incorporar nuevos acuerdos a OUIGO MATCH, priorizando siempre la utilidad real para el viajero”.

Con OUIGO MATCH, este verano y después de él, viajar se convierte en un plan sencillo, accesible y pensado para disfrutar sin complicaciones. Una invitación a moverse más, descubrir nuevos destinos y volver a enamorarse del viaje, sabiendo que todo —desde cómo llegar hasta qué hacer en el destino— está al alcance de un clic. Porque ahora, con OUIGO, no hay excusas: preparar la escapada perfecta es más fácil que nunca.