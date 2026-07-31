Turismo al aire libre, pero con aire acondicionado

viernes 31 de julio de 2026 , 09:45h

Las altas temperaturas están incidiendo en la forma de planificar las vacaciones al aire libre.

El aire acondicionado empieza a incorporarse a los criterios de búsqueda de quienes quieren seguir disfrutando de la naturaleza durante los meses más cálidos, pero valoran disponer de un espacio climatizado en el que descansar.

Esta tendencia comienza a reflejarse en el comportamiento de los usuarios.

En sus primeras semanas de funcionamiento, 4.250 personas han utilizado el nuevo filtro de aire acondicionado incorporado por Pitchup.com, plataforma líder en reservas de alojamientos al aire libre. España, Reino Unido e Italia son los países donde más se ha utilizado esta opción de búsqueda.

El lanzamiento coincide con un verano marcado por las altas temperaturas. Según la Agencia Estatal de Meteorología, junio de 2026 fue el segundo más cálido de la serie histórica, con temperaturas 3,2 °C por encima de lo habitual en la España peninsular. Además, estima que existe una probabilidad muy alta de que julio, agosto y septiembre de 2026 registren temperaturas por encima de los valores habituales en toda España.

Este escenario está incorporando el confort térmico a la elección de los alojamientos estivales. Los viajeros buscan así fórmulas que les permitan mantener las actividades exteriores y disponer, al mismo tiempo, de espacios adaptados a las horas de mayor calor.

Uno de cada cinco campings ofrece opciones climatizadas

La oferta disponible en España empieza a reflejar este cambio. De los 245 campings disponibles en Pitchup.com, 49 ofrecen alguna opción de alojamiento con aire acondicionado, lo que equivale aproximadamente a uno de cada cinco establecimientos.

Además, la disponibilidad presenta una marcada concentración territorial. Cataluña, con 20 establecimientos, y Andalucía, con 14, reúnen cerca del 70% de los campings con opciones climatizadas en España.

La adaptación al calor no pasa necesariamente por abandonar las vacaciones al aire libre. Se trata, más bien, de combinar la vida en el exterior con espacios preparados para descansar cuando las temperaturas son más elevadas. De hecho, casi nueve de cada diez campings españoles con alguna opción climatizada cuentan también con piscina exterior.

La aparición del aire acondicionado como criterio de búsqueda apunta así a una evolución de este tipo de turismo. Se mantiene el interés por la naturaleza y las actividades exteriores, pero aumenta la importancia de disponer de soluciones que permitan afrontar los episodios de calor con mayor comodidad.