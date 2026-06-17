Madrid refuerza su conexión con Norteamérica con la nueva ruta Madrid-Toronto

miércoles 17 de junio de 2026 , 10:15h

Madrid mejora su conectividad con Canadá con la puesta en marcha de la ruta aérea directa entre la capital y Toronto, operada por Iberia.

El primer vuelo despegó el pasado sábado del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y aterrizó en el Aeropuerto Internacional Toronto Pearson a las 15:00 horas, hora local de Canadá, tras algo más de ocho horas de trayecto. La ruta, que contará con cinco frecuencias semanales, se encuentra dentro del plan de promoción del destino impulsado por Madrid Turismo by IFEMA Madrid, en el que participa el Ayuntamiento de la capital.

Canadá se sitúa como el duodécimo mercado internacional de Madrid. En 2025, la ciudad recibió 88.285 viajeros canadienses, un 5,5 % más que el año anterior, con un crecimiento del 17,4 % en pasajeros aéreos y un gasto medio de 553,60 euros por persona. Los cuatro primeros meses de 2026 confirman la tendencia positiva del mercado norteamericano, que ha crecido un 8,2 % en pernoctaciones y un 9,5 % en viajeros respecto al mismo periodo del año anterior. De esta manera, la nueva conexión directa abre un horizonte de crecimiento para uno de los mercados de mayor valor y potencial para Madrid.

La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, destacó la importancia de la apertura de esta ruta directa con Toronto y señaló que se trata de “una noticia muy positiva para el turismo, para fortalecer las relaciones económicas y estratégicas con Canadá”. El vuelo inaugurado supone, según la concejala “un paso decisivo en nuestra apuesta por Norteamérica, uno de los mercados de mayor valor para la ciudad”. Y explicó que el viajero canadiense va a tener la oportunidad de descubrir “una ciudad acogedora, segura y única en el mundo, y de enamorarse de las experiencias que ofrece”. Maíllo subrayó también que esta conexión refleja el esfuerzo conjunto entre el sector público y privado para proyectar Madrid en el mundo, un hecho que “nos impulsa a seguir trabajando para que el modelo de turismo de calidad genere más bienestar en nuestra ciudad.”

La ruta entre Madrid y Toronto forma parte del plan de promoción Madrid Turismo by IFEMA, emprendido por el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad e IFEMA Madrid, que ha supuesto un nuevo modelo de gobernanza público-privada para difundir el destino entre los principales mercados emisores de turismo. En este plan colaboran otras empresas y asociaciones como es el caso de Iberia.

Madrid, referencia para la conectividad aérea con Norteamérica

La región norteamericana se ha convertido en una de las grandes apuestas de la conectividad aérea de Madrid. Hasta junio de 2026, la ciudad cuenta con más de 1,5 millones de asientos directos con Estados Unidos, Canadá y México, repartidos en 38 rutas, y cerca de 5.600 vuelos que enlazan la capital con 20 ciudades.

Estados Unidos, que es el primer mercado emisor internacional de Madrid con 1.103.443 visitantes en 2025, cuenta con 23 rutas y 12 ciudades conectadas, entre ellas Nueva York, Boston, Miami, Chicago, Dallas y Washington. Por su parte, México, con 318.447 visitantes en 2025, aporta cerca de 483.000 asientos programados para 2026, con diez rutas y cinco ciudades enlazadas.

Canadá completa la región con cerca de 64.000 asientos directos, un 34,2 % más que un año antes, y tres ciudades conectadas, Toronto, Montreal y Halifax. De esta manera, Madrid se afianza como una de las grandes puertas de entrada de Norteamérica a Europa.