La nueva ruta Madrid–Toronto de Iberia despega con una ocupación superior al 95%

martes 16 de junio de 2026 , 09:00h

Iberia marca un nuevo hito para la conectividad entre España y Canadá con el despegue de su primer vuelo entre Madrid y Toronto, que ha registrado una ocupación superior al 95 %.

El vuelo IB0367 despegó desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 12:00 horas y aterrizará en el Aeropuerto Internacional Toronto Pearson a las 15:00 horas (hora local). A partir de ahora, Iberia operará cinco frecuencias semanales entre ambas ciudades con el Airbus A321XLR y ofrecerá más de 37 000 plazas durante la temporada de verano.

En un entorno especialmente exigente para la aviación, marcado por la volatilidad de los precios del combustible y las tensiones geopolíticas, Iberia continúa avanzando en su Plan de Vuelo 2030, la hoja de ruta estratégica de la compañía para los próximos años. En este contexto, la incorporación de Toronto a la red de destinos de Iberia representa un nuevo paso dentro de la estrategia de expansión internacional de la aerolínea. El plan contempla una inversión de 6.000 millones de euros en la renovación y ampliación de la flota, pasando de los 51 aviones de largo radio actuales a los 70, la digitalización de servicios, la mejora de la experiencia del cliente y la apertura de nuevos destinos.

La ruta también se enmarca en la mayor programación de la aerolínea en Norteamérica y forma parte de las acciones de promoción internacional impulsadas por la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y Madrid Turismo by IFEMA Madrid para seguir consolidando Madrid como uno de los grandes hubs internacionales entre Europa y América y reforzar su posicionamiento como destino global para el turismo, la inversión y la actividad económica internacional. La nueva conexión contribuirá además a generar un impacto económico estimado de cerca de 31 millones de euros durante su primer año de operación.

"No solo inauguramos una nueva ruta. Estamos acercando personas, negocios y culturas a ambos lados del Atlántico. Toronto pasa a formar parte de ese propósito: desde España, generamos prosperidad conectando personas con el mundo. Además, operarla con el Airbus A321XLR demuestra cómo la innovación puede ayudarnos a acercar nuevos mercados y crear nuevas oportunidades tanto para los viajeros como para las empresas”, ha señalado Juan Cierco, director Corporativo de Iberia.

Por su parte, Luis Martín Izquierdo, viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, ha indicado que “la puesta en marcha de esta conexión directa contribuirá a mantener y mejorar la tendencia al alza de turistas canadienses hacia Madrid y reforzar los lazos económicos y empresariales. Ya en los cuatro primeros meses del año 2026 se ha registrado un incremento de la demanda del 42,3% respecto al mismo periodo del año pasado”.

Igualmente, Almudena Maíllo, concejal delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid asegura que “la apertura de esta nueva ruta es una excelente noticia para el turismo de Madrid, que refuerza su conexión con la región norteamericana. El mercado canadiense está entre los diez que más ha crecido en visitantes este año, con un 9,5%”. Para Maíllo, esta ruta “refleja el esfuerzo conjunto entre el sector público y privado para promover el turismo de Madrid y nos impulsa a seguir trabajando para que los turistas de alto impacto, como ahora tendrán la oportunidad los canadienses, puedan descubrir una ciudad acogedora y única en el mundo y enamorarse de las experiencias que ofrece Madrid”.

En palabras de Daniel Martínez, vicepresidente ejecutivo de IFEMA MADRID, “la apertura de esta nueva conexión directa entre Madrid y Toronto, va a ser decisiva para impulsar la llegada de turistas canadienses a Madrid, así como para materializar los resultados de la campaña de refuerzo de la conectividad con EEUU y Canadá, que junto a otras acciones promocionales hemos realizado desde Madrid Turismo, con el objetivo de consolidar el posicionamiento de Madrid como destino para viajeros de alto valor”.

Cinco frecuencias semanales entre Madrid y Toronto

Iberia operará cinco frecuencias semanales entre Madrid y Toronto —lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos— con aviones Airbus A321XLR, el modelo más eficiente de la flota de Iberia para vuelos transatlánticos y del que Iberia fue lanzadora mundial.

El Airbus A321XLR se ha convertido en una pieza clave dentro de la estrategia de largo radio de Iberia gracias a su mayor eficiencia y flexibilidad operativa. Este modelo permite adaptar mejor la capacidad a la demanda y operar rutas transatlánticas con un avión de pasillo único, abriendo nuevas oportunidades de conectividad y desarrollo de mercados internacionales.

La aeronave incorpora la nueva cabina Airspace y cuenta con dos clases —Business y Turista— con un total de 182 asientos, manteniendo los estándares de confort característicos de la flota de largo radio de Iberia.

Actualmente, la aerolínea cuenta con ocho aeronaves de este modelo en su flota, completando así el pedido realizado en 2019.

La mayor programación de la historia de Iberia en Norteamérica

Toronto se incorpora a la mayor programación de la historia de Iberia en Norteamérica. Durante 2026, la aerolínea ofrecerá más de 2,2 millones de plazas y hasta 170 vuelos semanales entre España, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, lo que supone un crecimiento cercano al 13 % respecto al año anterior (en número de plazas).

Además de Toronto, Iberia opera vuelos directos a Nueva York, Boston, Washington, Chicago, Dallas, Miami, Los Ángeles, San Francisco, Orlando y San Juan de Puerto Rico, consolidando su presencia en algunos de los mercados más relevantes de Norteamérica.