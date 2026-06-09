Compañías de Taiwán tienen programado actuar en festivales de Francia y el Reino Unido

Siete compañías taiwanesas participarán en el Festival Off Avignon 2026 en Francia y el Festival Fringe de Edimburgo en el Reino Unido, lo que pone de relieve la vitalidad del sector de las artes escénicas de la nación.
Según informó el Ministerio de Cultura (MOC, siglas en inglés), los grupos seleccionados para el Festival Off Avignon, que se celebra del 4 al 25 de julio, son Chun Dance, Kuo-shin Chuang Pangcah Dance Theatre, Seed Dance Company y Dashing Theater, que presentarán las obras Trace of Belief (Indicios de creencia), ∞ ‒ Infinity Loop (Ciclo infinito), Lost Connection (Conexión perdida) y The Rite of Spring (El rito de primavera), respectivamente.
En el Festival Fringe de Edimburgo, que tendrá lugar del 7 al 31 de agosto, la Temporada de Taiwán del evento presentará Birthday Party (Fiesta de cumpleaños) de Lu Production, Under Mask (Máscara profunda) de Mailantia Dance Company, The Wall (La pared) de Seed Dance Company, y Proximities (Proximidades) de LEI Dance Theater.
El MOC explicó que las obras se centran en temas como la identidad personal, la memoria cultural, las reflexiones sobre ciencia y tecnología, y la conexión emocional en la sociedad contemporánea.
En una rueda de prensa celebrada el 2 de junio en Taipéi, el ministro de Cultura, Li Yuan, afirmó que el programa Cultura de Taiwán en Europa y un festival europeo de cine sobre derechos humanos han impulsado el intercambio cultural entre Taiwán y Europa a un nuevo nivel este año. Li subrayó que la participación en ambos festivales ampliará la percepción internacional de Taiwán, más allá de sus fortalezas económicas, tecnológicas y médicas.
Al evento asistieron Lutz Güllner, director de la Oficina Económica y Comercial Europea en Taiwán; Josué Serres, director de cooperación académica y asuntos culturales de la Oficina Francesa en Taipéi; y Susan Milner, directora del British Council en Taiwán.
El MOC continuará promoviendo el programa Cultura de Taiwán en Europa 2026, que incluye exposiciones y actividades artísticas, culturales y de derechos humanos en diez países europeos, reveló el ministerio. Asimismo, el MOC organizará un encuentro para los ganadores del Premio Cultural Taiwán-Francia con motivo del 30.º aniversario de dicho galardón el próximo año.