INNSiDE by Meliá llega a las Islas Griegas

miércoles 14 de enero de 2026 , 09:15h

INNSiDE Elounda es el nuevo resort lifestyle de cinco estrellas que marca el debut de INNSiDE by Meliá en las Islas Griegas. El hotel, propiedad y gestión por Zeus Hotels, parte del portfolio de Meliá Hotels International, se ubica en uno de los enclaves más exclusivos y consolidados de Creta, la soleada y lujosa zona de Elounda históricamente vinculado al turismo de lujo y a experiencias vacacionales de alto nivel. Así, INNSiDE Elounda invita a sus huéspedes a vivir el noroeste de Creta una experiencia personalizada en la que se apuesta por el diseño contemporáneo, una elevada propuesta gastronómica de autor y un firme compromiso con la sostenibilidad.

Una experiencia de ensueño en un destino de lujo

En la cuna del primer hotel de lujo de Creta y con un valioso patrimonio cultural, INNSiDE Elounda invita a descubrir la esencia de la isla desde una ubicación privilegiada. A tan solo cinco minutos en coche del centro de Elounda y a diez de Plaka, una tranquila aldea pesquera conocida por sus aguas cristalinas y playas de cantos blancos, el resort permite explorar la zona con total comodidad. Situado a una hora en coche del aeropuerto, también se posiciona como un enclave ideal para bodas, celebraciones privadas y escapadas corporativas.

El resort cuenta con 84 habitaciones y suites, muchas de ellas con vistas al mar, además de una cuidada selección de estancias con piscina privada. Entre las propuestas más destacadas se encuentran The Loft, que dispone de terraza y piscina privada, y The Beach House, una suite prémium de dos dormitorios con amplios espacios exteriores pensados para disfrutar del entorno con total privacidad. La experiencia se completa con detalles distintivos como esterillas de yoga en la habitación y una selección de libros cuidadosamente elegida, reflejo del espíritu lifestyle y creativo de la marca INNSiDE.

Ubicado en la ladera de una colina, INNSiDE Elounda está concebido como un refugio de descanso y bienestar. Su piscina infinita, abierta al mar de la bahía de Elounda, se convierte en uno de los grandes protagonistas del resort, reforzando una propuesta que combina diseño, calma y conexión con el verano mediterráneo, junto a una destacada oferta gastronómica local y experiencias cuidadas al detalle.

En el aspecto gastronómico, el resort ofrece dos restaurantes a la carta, entre los que destaca Calydon, dirigido por el reconocido chef griego Lefteris Soultatos. Nacido en Heraclión, Creta, Lefteris inició su carrera en cocinas de hoteles de cinco estrellas de la isla y continuó su formación en Francia, Italia, Egipto y Estados Unidos, perfeccionando un estilo que combina la tradición griega con influencias mediterráneas. Su menú incluye clásicos locales reinterpretados y maridados con vinos de la región. Complementando los restaurantes, los huéspedes también podrán relajarse en el bar retro del lobby o disfrutar de cócteles en el bar de la piscina, disfrutando de las vistas.

El resort dispone de un completo espacio de fitness y ofrece sesiones de yoga al aire libre que invita a conectar con el ritmo pausado de la vida isleña. Quienes quieran explorar el patrimonio local podrán hacerlo fácilmente con excursiones en barco por la bahía de Elounda o visitas a la histórica isla de Spinalonga o al Palacio de Knossos, un yacimiento de la Edad del Bronce que revela la riqueza de la civilización minoica y su mitología. A poco más de una hora en coche se encuentran el Museo Arqueológico de Heraclión y el Puerto Veneciano, con la emblemática Fortaleza de Koules, también visitable. Para las familias, estas podrán disfrutar de atracciones cercanas como Cretaquarium, Amazonas Park y Labyrinth Park, todas a un corto trayecto del resort.

Asimismo, INNSiDE Elounda es pet-friendly, dando la bienvenida a perros de todos los tamaños y edades para que toda la familia pueda disfrutar de la experiencia. Las habitaciones están preparadas para alojar mascotas y que pueden moverse libremente por el resort, excepto en el gimnasio y las zonas de buffet/show cooking. Como bienvenida, en la habitación encontrarán un cuenco de agua, cama y un regalo de bienvenida, asegurando la mayor comodidad durante su estancia.

Por su parte, la sostenibilidad ocupa un papel importante en la propuesta del resort, en línea con el compromiso de Meliá Hotels International, reconocida como la cadena hotelera más sostenible de Europa. Así, el hotel integra prácticas responsables en todos sus espacios, desde sistemas de eficiencia energética y soluciones respetuosas con el entorno hasta el apoyo a productores y artesanos locales, un enfoque especialmente presente en su oferta gastronómica.

Ya sea para una escapada romántica, un retiro cultural o la reserva completa del hotel para celebraciones especiales, INNSiDE Elounda se consolida como el escenario perfecto para unas vacaciones mediterráneas memorables en 2026.