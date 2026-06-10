Nobu Hotel Madrid abrirá sus puertas en septiembre de 2026

miércoles 10 de junio de 2026 , 10:00h

Un nuevo destino de lujo en Madrid que combina la internacionalmente conocida gastronomía de Nobu, un diseño sofisticado y una profunda conexión con la escena social y cultural de la ciudad.

Mientras Madrid continúa consolidándose como uno de los destinos culturales de lujo más atractivos de Europa, Nobu Hospitality anuncia que Nobu Hotel Madrid abrirá oficialmente sus puertas el 1 de septiembre de 2026, y que las reservas ya están disponibles.

La apertura del hotel llega en un momento de gran proyección internacional para la ciudad – desde la llegada de la Fórmula 1, hasta su creciente influencia en los ámbitos de la moda, el arte y la gastronomía. Nobu Hotel Madrid se convierte en la quinta propiedad de la marca en España, llevando por primera vez a la capital sus señas de identidad: una gastronomía excepcional, un diseño muy cuidado y un servicio cercano y auténtico.

En el centro de la experiencia se encuentra el restaurante, bar y lounge Nobu de tres niveles y diferentes ambientes. Además, la terraza de la azotea del edificio tiene una de las mejores vistas de todo Madrid donde se podrá disfrutar de los mejores atardeceres de la ciudad. Estos espacios han sido concebidos como punto de encuentro social donde visitantes internacionales y madrileños se reunirán con la ciudad como telón de fondo. Diseñado por el prestigioso estudio internacional de arquitectura y diseño Studio GRONDA, el interior del restaurante incorpora sutiles referencias japonesas para crear un lenguaje estético atemporal basado en la armonía, la materialidad y la luz. Además, Studio GRONDA ha desarrollado también zonas comunes como el Lobby que dará la bienvenida a los huéspedes.

Otras áreas comunes como la zona de bienestar y la selección de 50 habitaciones y suites, diseñadas por Studio Caramba, ofrecen un refugio urbano en pleno corazón de la ciudad. Los interiores combinan cálidos tonos de madera, textiles orgánicos, detalles en verde oscuro e iluminación ambiental de diferentes matices, mientras que los ventanales de suelo a techo ofrecen amplias vistas sobre Madrid. La Nobu Suite, ubicada en la última planta, es el retiro emblemático del hotel. Cuenta con 105 metros cuadrados de sofisticado espacio habitable y una terraza privada.

Natasha Hargan, directora general, señala: “La apertura de Nobu Hotel Madrid supone un paso muy importante para Nobu, tanto a nivel internacional como en España, donde se suma a nuestros hoteles de San Sebastián, Barcelona, Marbella e Ibiza. Ubicado en pleno centro de Madrid, el hotel ha sido concebido como un oasis urbano en el que un diseño excepcional, la emblemática gastronomía de Nobu, un servicio impecable y una estrecha vinculación con la vida cultural de la ciudad convergen para ofrecer una experiencia única tanto a los visitantes como a los propios madrileños.”

Diseñado para elevar cada aspecto de la experiencia del huésped, el hotel ofrece servicio exclusivo de restauración Nobu en la habitación y acceso prioritario al restaurante Nobu. Entre sus detalles distintivos se incluyen las exclusivas Nobu Signature Beds, amenities de BYREDO y servicio de aparcamiento bajo petición. Además, cuenta con una zona dedicada al bienestar y un moderno gimnasio equipado por Technogym, concebidos como espacios de calma para relajarse y recuperar energías.

Ubicado en la calle Alcalá, el hotel se encuentra entre la emblemática Plaza de Cibeles y la animada Puerta del Sol. Su entorno, el barrio de Las Cortes, es uno de los distritos más dinámicos y culturales de la ciudad, caracterizado por sus calles llenas de encanto y su legado literario. Gracias a su privilegiada ubicación en el centro de Madrid, ofrece a los huéspedes una conexión real con la vida contemporánea de la capital.