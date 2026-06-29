Alemania desde el agua, un viaje entre ríos, lagos y aventuras

lunes 29 de junio de 2026 , 09:15h

Alemania es un país que también se recorre siguiendo el curso del agua. Sus más de 15.000 ríos y 12.000 lagos, junto a canales históricos, gargantas, cascadas y dos costas bañadas por el mar del Norte y el Báltico, convierten el paisaje acuático en uno de sus grandes tesoros naturales. En verano, estos escenarios ofrecen una forma diferente de viajar: más pausada, activa y en plena conexión con la naturaleza.

Desde los paseos en bicicleta que acompañan al Rin, el Mosela o el Elba hasta las travesías en canoa por los canales del Spreewald, pasando por senderos que recorren desfiladeros o las rutas familiares entre los lagos de Mecklemburgo, el agua dibuja un itinerario lleno de posibilidades. Incluso la costa sorprende con lugares tan singulares como el mar de Wadden, donde las mareas transforman el paisaje cada pocas horas.

Para quienes buscan aventura, relajación o simplemente contemplar el entorno desde otra perspectiva, Alemania ofrece una amplia variedad de actividades acuáticas aptas para todos los públicos.

Pádel surf entre montañas y lagos

El stand up paddle (SUP) se ha convertido en uno de los deportes acuáticos más populares del verano. Una experiencia perfecta para disfrutar en familia, como ocurre en el lago Schwaltenweiher, en Nesselwang, en pleno Allgäu, donde las aguas tranquilas y el paisaje alpino crean un escenario idílico.

También puede practicarse en ciudades como Berlín, Fráncfort o Leipzig, así como en algunos de los lagos más conocidos del país, entre ellos el lago Constanza, Chiemsee, Müritz o Steinhude.

Piragüismo y kayak por ríos tranquilos

Recorrer Alemania remando permite descubrir paisajes inaccesibles desde tierra. Ríos como el Pene, el Sieg, cerca de Bonn, el Alto Danubio, el Amper, el Lahn o el Isar ofrecen recorridos ideales tanto para principiantes como para quienes buscan travesías más largas.

En la región de Osnabrück, por ejemplo, navegar en canoa por el río Kleine Hase permite disfrutar del silencio y de la exuberante vegetación que acompaña sus orillas.

Windsurf y kitesurf: donde el viento marca el rumbo

Las costas del mar Báltico y del mar del Norte son el escenario perfecto para los amantes del viento. Destinos como la isla de Rügen, la bahía de Lübeck, Dazendorf, Weissenhaus, las playas cercanas a Kiel o la isla de Norderney reúnen excelentes condiciones para practicar windsurf y kitesurf.

Pero no hace falta llegar al mar. También existen zonas de interior muy apreciadas por los deportistas, como el lago Alperstedter, en Turingia, Wasserkuppe, en Hesse, o el lago Aartalsee.

Rafting y aguas bravas en los Alpes bávaros

Quienes prefieran emociones fuertes encontrarán en los Alpes alemanes algunos de los mejores descensos en aguas bravas del país. Las localidades de Oberstdorf y Sonthofen, en la región de Allgäu, son puntos de referencia para practicar rafting y kayak de montaña.

El río Isar, a su paso por Bad Tölz, Lenggries y Múnich, también ofrece recorridos muy populares, al igual que el Parque Nacional de Berchtesgaden, donde la espectacular belleza del paisaje convierte la aventura en una experiencia inolvidable.

Esquí acuático y wakeboard

Alemania cuenta con más de 80 instalaciones especializadas para practicar esquí acuático y wakeboard. Los alrededores de Berlín y Brandeburgo concentran numerosos lagos preparados para estos deportes, aunque también destacan enclaves como la isla de Rügen, los lagos de Lusacia, Chiemsee o el Raunheimer Waldsee, cerca de Fráncfort.

Buceo y snorkel en lagos de aguas cristalinas

Aunque no tenga costa tropical, Alemania sorprende por la calidad de algunos de sus fondos lacustres. Lugares como el lago Hemmoor, en Baja Sajonia; Echinger Weiher, en Baviera; Sundhäuser See, en Turingia; Große Stechlinsee, en Brandeburgo, o Messinghausener See, en Renania del Norte-Westfalia, ofrecen excelentes condiciones para el buceo y el snorkel.

Senderismo acuático: viajar al ritmo del río

Una de las experiencias más singulares es el llamado senderismo acuático, que consiste en recorrer durante varios días ríos y lagos en canoa, atravesando esclusas, transportando la embarcación entre tramos y durmiendo en plena naturaleza.

Los lagos de Mecklemburgo-Pomerania Occidental y el Parque Nacional de Müritz son algunos de los mejores destinos para iniciarse en esta modalidad, aunque también destacan las rutas por el Emsland, el río Unstrut, el valle del Altmühl o el Danubio.

Pesca en algunos de los paisajes más tranquilos del país

La pesca deportiva vive un renovado auge en Alemania gracias a la tranquilidad que ofrecen sus innumerables ríos y lagos. Entre los destinos más apreciados figuran Schliersee, Ruhpolding, Gstadt am Chiemsee, Füssen o el embalse de Edersee, además de los lagos Baldeneysee, Hengsteysee y Harkortsee, en Renania del Norte-Westfalia.

Barranquismo entre gargantas y cascadas

Los amantes de la aventura pueden descender por espectaculares desfiladeros en Baviera. La garganta de Starzlachklamm, en Sonthofen, con sus paredes cubiertas de musgo y pequeñas cascadas, es uno de los escenarios más impresionantes para practicar barranquismo. También destacan Finzbachklamm y otros cañones naturales del Oberallgäu.

Navegar sin salir de Alemania

La navegación a vela tiene un lugar privilegiado en el país. Además del mar del Norte y del Báltico, es posible disfrutar de travesías en el lago Constanza, donde puertos deportivos como el de Friedrichshafen ofrecen inolvidables puestas de sol, o navegar entre los lagos Havel y Wannsee, en pleno Berlín.

Un país para descubrir desde el agua

Ya sea remando entre bosques, descendiendo rápidos alpinos, practicando paddle surf frente a un paisaje de montaña o navegando al atardecer por el lago Constanza, Alemania demuestra que el agua es mucho más que un elemento del paisaje: es una forma de viajar. Una invitación a descubrir el país desde otra perspectiva, siguiendo el ritmo de sus ríos, lagos y costas, donde la naturaleza marca el camino y cada travesía se convierte en una experiencia diferente.