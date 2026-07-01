Alba Cantos irrumpe en la escena musical con Al Filo

miércoles 01 de julio de 2026 , 08:15h

La artista Alba Cantos presenta su primer trabajo de estudio, ‘Al Filo’, un EP de seis canciones concebido como un viaje de supervivencia musical y emocional.

“En algún momento creí desligarme de la música, pero lo cierto es que nunca pude. Siempre he vuelto a ella porque mi forma de vivirla y lo que me hace sentir es lo único que nadie puede arrebatarme".

Nacido desde la necesidad de avanzar en momentos de transformación y vértigo, el proyecto se estructura como un relato conceptual donde cada tema funciona como un capítulo independiente dentro de una misma historia de resistencia.

"La Estrella" es el focus track vanguardista del EP "Al Filo", fusionando pop alternativo y electrónica con muestras de archivo flamenco en una declaración de determinación y ambición artística.

Musicalmente, el disco toma como punto de partida el flamenco urbano para expandirse hacia una propuesta contemporánea y vanguardista. En ‘Al Filo’, la tradición folclórica y la innovación conviven de forma orgánica: la interpretación vocal conectada a la raíz se entrelaza de manera natural con sintetizadores, producción electrónica y el uso conceptual del Auto-Tune, utilizado aquí como una herramienta expresiva para amplificar el mensaje del álbum.

El lanzamiento se completa con una potente propuesta visual y escénica de alto impacto que funciona como una extensión directa de su universo sonoro. A través de un imaginario enigmático, Alba Cantos juega con el contraste fusionando códigos urbanos con la reinterpretación de la indumentaria flamenca tradicional. En este universo, la sensualidad, el gesto y la plata —como símbolo de lo que brilla, atrae y pesa— se consolidan como elementos clave para firmar una de las apuestas más auténticas y actuales de la temporada.

El recorrido lírico avanza a través de diferentes estados anímicos: