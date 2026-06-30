Madrid Convention Bureau despliega su proyecto de mayor legado social de 2026

martes 30 de junio de 2026 , 09:15h

con el Congreso Europeo de la ELA

Madrid Convention Bureau (MCB) ha puesto en marcha su proyecto de legado social y medioambiental más ambicioso hasta la fecha con motivo del Congreso Europeo de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ENCALS 2026), que acogió la capital del 24 al 26 de junio.

El departamento especializado del Área Delegada de Turismo ha desarrollado junto a los organizadores del encuentro una campaña de donación de sangre, un ciclo de cine y acciones de divulgación sobre la enfermedad.

Este proyecto responde al compromiso de Madrid Convention Bureau de impulsar el impacto positivo y a largo plazo de los eventos que se celebran en la ciudad; un pilar fundamental de la estrategia del turismo de reuniones madrileño, que apuesta por un modelo responsable, vinculado a la comunidad local y que prioriza la sostenibilidad social y medioambiental. Para ello, se facilita la intermediación entre organizadores y agentes locales y se ofrecen recursos y herramientas de utilidad que les orientan en este ámbito.

Campaña ‘Share Knowledge, Share Life’

Del 20 al 27 de junio, Madrid Convention Bureau activó la campaña de donación de sangre ‘Share Knowledge, Share Life’, en colaboración con Cruz Roja y el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Se habilitaron alrededor de 140 puntos de donación rotulados con la imagen del congreso en distintas zonas de la ciudad y una unidad móvil se desplazó hasta la sede del encuentro, en el Palacio Municipal de Congresos IFEMA Madrid, para que sus asistentes puedan donar sangre.

Medidas de reducción del impacto ambiental del congreso

ENCALS 2026, que ha reunido a 1.200 delegados y sitúa a Madrid como referencia europea en investigación y tratamiento de la ELA, ha diseñado su programa con la plataforma digital PLUS (Platform for Legacy with Us), desarrollada por MCB. Esto ha permitido adoptar más de 50 acciones específicas alineadas con seis Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas y diseñadas para reducir el impacto ambiental del evento y maximizar su contribución a la sociedad.

Entre estas acciones, destaca la digitalización de materiales, la reducción de impresos, la selección de proveedores responsables y la gestión sostenible de residuos, entre otras. Con este proyecto, Madrid Convention Bureau reafirma su apuesta por un modelo de turismo de reuniones que convierte cada congreso en una oportunidad de impacto positivo y duradero para Madrid y los madrileños.

Desde su puesta en marcha en 2024, coincidiendo con el congreso anual de la Asociación Europea de Hematología (EHA Congress), la iniciativa ha sumado 4.692 donantes y 4.114 donaciones que han beneficiado a más de 12.000 pacientes.