Vuelve el Festival de los Pueblos Ibéricos

miércoles 01 de julio de 2026 , 08:30h

MARÍA DEL MAR BONET, LUIS PASTOR, MANUEL GERENA, BLANCA PALOMA, PEDRO GUERRA Y MARWÁN ENCABEZAN LAS PRIMERAS CONFIRMACIONES DEL CONCIERTO CONMEMORATIVO DEL 17 DE SEPTIEMBRE .

Cincuenta años después de que decenas de miles de personas llenaran el campus de Cantoblanco para celebrar la libertad, la cultura y la convivencia, la Universidad Autónoma de Madrid recuperará el espíritu del histórico Festival de los Pueblos Ibéricos con un gran concierto conmemorativo que reunirá el próximo 17 de septiembre a algunas de las voces más representativas de la canción de autor y la música popular española.

María del Mar Bonet, Luis Pastor, Manuel Gerena, Blanca Paloma, Pedro Guerra, Marwán, Karmento, Javier Ruibal, Carmen París, Uxía y Javier Álvarez forman parte de las primeras confirmaciones de un cartel que continuará incorporando nuevos nombres durante las próximas semanas.

El concierto será el acto central de la conmemoración del 50 aniversario del Festival de los Pueblos Ibéricos, considerado uno de los acontecimientos culturales más relevantes de la Transición democrática. Celebrado el 9 de mayo de 1976 en la Universidad Autónoma de Madrid, reunió a cerca de 80.000 personas y contó con la participación de figuras como Raimon, José Afonso, Mikel Laboa, Enrique Morente, Elisa Serna, Pablo Guerrero, Víctor Manuel o la propia María del Mar Bonet, entre otros.

La presentación del programa conmemorativo ha contado con la participación de la rectora de la UAM, Amaya Mendikoetxea; el Defensor del Pueblo y exrector de la universidad, Ángel Gabilondo; el cantautor Luis Pastor, protagonista de la edición original; y Adrián Vayas, portavoz del Consejo de Estudiantes.

Durante su intervención, la rectora destacó que “el espíritu que reunió a miles de personas en este campus en 1976 sigue aquí”, reivindicando el papel de la universidad como espacio de diálogo, cultura, convivencia y pensamiento crítico.

Por su parte, Ángel Gabilondo subrayó que la conmemoración constituye “un acto de memoria” y recordó que “la verdadera democracia siempre está en proceso”, apelando a la convivencia, la solidaridad y la fraternidad como valores esenciales para afrontar los desafíos actuales.

La memoria también tuvo voz propia en la intervención de Luis Pastor. El artista extremeño, que actuó en la edición original de 1976 y volverá a subirse al escenario del Festival de los Pueblos Ibéricos el próximo 17 de septiembre, emocionó al auditorio con la lectura de ¿Qué fue de los cantautores?, un poema que reivindica el legado de la canción de autor y de quienes hicieron de la cultura una herramienta de compromiso social, memoria democrática y defensa de las libertades. Su participación simbolizó el puente entre las generaciones que protagonizaron aquel histórico festival y las que hoy recogen su testigo.

Uno de los momentos más simbólicos de la presentación fue la presencia del fotógrafo Guillermo Armengol, autor de la imagen histórica que inspira el cartel oficial del 50 aniversario . Armengol documentó con su cámara la multitudinaria jornada celebrada en la UAM el 9 de mayo de 1976 y ha conservado durante cinco décadas los negativos originales de aquel acontecimiento. Medio siglo después, una de aquellas fotografías se ha convertido en la imagen que anuncia la recuperación del Festival de los Pueblos Ibéricos, estableciendo un puente visual entre la memoria de la Transición y las nuevas generaciones.

La conmemoración incluirá además exposiciones, encuentros académicos, actividades participativas y acciones culturales que se desarrollarán a lo largo de los próximos meses bajo el lema “La celebración de la democracia”, recuperando el legado de un acontecimiento que convirtió a la Universidad Autónoma de Madrid en uno de los grandes símbolos de apertura, pluralidad y libertad de la España democrática.

Las entradas para el concierto, con un precio simbólico de 8 euros, ya pueden adquirirse desde el 25 de junio a las 13:00 horas a través de los canales de venta de El Corte Inglés. La recaudación íntegra irá destinada a iniciativas de compromiso social de la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la UAM.

Las confirmaciones anunciadas hoy constituyen únicamente la primera parte de un cartel que seguirá incorporando nuevos nombres en las próximas semanas y que reunirá a artistas históricos, creadores contemporáneos e invitados especiales para celebrar los 50 años de uno de los acontecimientos culturales más emblemáticos de la Transición democrática.