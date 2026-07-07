Apertura de un centro de información turística en la terminal de autobuses frente a la Estación de Tokio

martes 07 de julio de 2026 , 10:30h

En junio se inauguró el "Centro de Información Turística de Tokio Yaesu" en la Terminal de Autobuses Tokio Yaesu A, frente a la estación de Tokio.

Se puede acceder al centro directamente desde la Estación de Tokio a través de la zona comercial subterránea.

Los servicios en el mostrador están disponibles en cuatro idiomas (japonés, inglés, chino y coreano) y se puede obtener información turística y de rutas por Tokio y todo Japón, así como indicaciones de transporte y otros datos de interés.

El centro ofrece no solo una gran variedad de mapas y folletos turísticos, sino también servicio de wifi gratuito, convirtiéndose en un punto ideal al que acudir ante cualquier imprevisto.

Además, las pantallas digitales del centro cuentan con una función que permite conversar con una IA de navegación turística, la cual presenta a un nuevo personaje, "Yae", encargado de guiar a los visitantes por la zona de Yaesu.

El Gobierno Metropolitano de Tokio gestiona Centros de Información Turística de Tokio en seis ubicaciones del área metropolitana, proporcionando asesoramiento práctico junto con la información turística más reciente para los visitantes de la ciudad.

Se esfuerzan por Turismo accesible, para ayudar a cualquiera a disfrutar de viajar de forma segura y cómoda.

Y tanto si estás en casa como en la carretera, aprovecha lo más cómodo Guía turística en línea "Tokyo Navigation AI" servicio que ofrece consultas de viaje gratuitas.